Rückkehr des Classic Rocks: In die Zeit gefallen

Dorothy unterschrieben bereits vor drei Jahren einen umfangreichen Vertrag bei Jay-Zs Label Roc Nation, der Song „Wicked Ones“ wurde für Kampagnen von Levi’s und Gatorade verwendet, das Debütalbum hatte den superwitzigen Ironie-Titel ROCKISDEAD. Das 2018 erschienene zweite Album, 28 DAYS IN THE VALLEY, verfolgt einen blueslastigeren Ansatz. Bei den Konzerten ihrer Band – zuletzt praktischerweise im Vorprogramm der US-Tour von Greta Van Fleet – trinkt Martin auf der Bühne Whiskey, ein Song heißt „Black Tar & Nicotine“. Auch das: Posen und Zitate, die zu dieser Musik immer irgendwie dazugehörten, also gelebter Wertkonservatismus.

Ein Unterschied besteht aber doch: In vielen der neuen Classic-Rock-Bands wie Dorothy, den bluesrock-basierten The Damn Truth aus Montreal oder Thunderpussy aus Seattle geben Frauen den Ton an. So auch bei Starcrawler, die sich am Glamrock der Siebziger orientieren und deren Sängerin Arrow de Wilde die Tochter der Rock-Fotografin Autumn de Wilde ist.

Weitere Zugeständnisse an die Gegenwart werden nicht gemacht: Dirty Honey aus Los Angeles orientieren sich an Aerosmith und AC/DC, die klassische Blues-Hardrock-Band The Temperance Movement ist schon länger aktiv und spielte ebenso bei den Stones im Vorprogramm wie Tyler Bryant & The Shakedowns, deren Sänger ein bisschen so aussieht wie der junge Freddie Mercury, was außerdem für Luke Spiller, den Sänger der britischen Power-Glam-Revivalisten The Struts, gilt. Deren neues Album YOUNG & DANGEROUS bezeichnete die „Washington Times“ kürzlich als das beste Rockalbum der letzten 20 Jahre, viele trauen der Band mit dem direkten Zug zum Refrain ähnliche Erfolge zu wie Greta Van Fleet.

Sind all diese Bands und Phänomene ein kurzes retromanisches Nostalgieflackern, oder kommt 2019 tatsächlich die große Classic-Rock-Renaissance? Dafür spricht die Tatsache, dass einige Mechanismen der Branche sich auch in Zeiten von Spotify und YouTube nicht großartig verändert haben. Man kann also getrost davon ausgehen, dass in diesem Moment irgendwo auf der Welt eine ganze Reihe Coachella-tauglicher Jung-Classic-Rock-Bands gesignt werden.

Ein Gedanke, dem ausgerechnet der ehemalige Led- Zeppelin-Sänger Robert Plant nicht viel abgewinnen kann. Auf Greta Van Fleet angesprochen, bezeichnete Plant Josh Kiszka als „beautiful little singer“. Er sagt aber auch Folgendes: „Hört auf, in der Vergangenheit zu leben. Öffnet eure Augen und Ohren. Magazine und Internetplattformen sollten neue Musik unterstützen und jungen Musikern helfen, ein Publikum zu finden.“

Das Zitat ist aus einem Interview, in dem Plant zum zigsten Mal nach einer möglichen Led-Zeppelin-Reunion gefragt wurde, aber es passt auch in anderer Hinsicht: Die neuen Classic-Rock-Bands sind alles andere als schlecht, aber über die Zeit, in der wir leben, haben sie nichts zu sagen.

Dieser Artikel erschien erstmals im ME 03/19.