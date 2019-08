Nachdem der Start des neuen „James Bond“-Filmes bereits zweimal verschoben wurde, begannen im April 2019 die Dreharbeiten. Diese scheinen so reibungslos zu verlaufen, dass die Produzenten nun offiziell den Titel des 25. Bond-Filmes verraten haben: „No Time To Die“. Dies teilten sie in einem kurzen Video auf der 007- Homepage und ihren Social-Media-Kanälen mit.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019