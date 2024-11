Jamiroquai live 2025: Konzerte in Berlin und Köln angekündigt

Tickets gibt es ab Freitag, den 22. November, zu kaufen. Hier alle Infos zu den Gigs.

Jay Kay geht im kommenden Jahr wieder als Jamiroquai auf Tournee. In Deutschland macht er bei seiner „The Heels of Steel“ betitelten Konzertreihe im November Halt. Und zwar zunächst in der Berliner Uber Arena am 19. November und am 22. November in der Lanxess Arena in Köln.

Deutschlandtermine von Jamiroquai im Überblick:

19.11.2025 – Berlin, Uber Arena

22.11.2025 – Köln, Lanxess Arena

Tickets

Der Vorverkauf soll am Freitag, den 22. November 2024 ab 10 Uhr via eventim.de starten. Presales für o2-Kund:innen sowie Fanclub-Mitglieder gibt es schon vorab.

Mehr zu Jamiroquai

Jay Kay brachte 2017 die achte Platte AUTOMATON heraus. Diese wurde von seiner Jazz-Funk-Band auch ausgiebig betourt.

Danach wurde es relativ ruhig um den Briten mit dem stets sehr exaltierten Kopfschmuck und seine 1992 gegründete Gruppe. Eine Neuveröffentlichung von Jamiroquai liegt in Kombination mit den Tourdaten nahe, konkrete Infos gibt es dazu aber nicht.