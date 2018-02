Ja, wir haben uns ein wenig verliebt in die einfühlsamen Songs von Japanese Breakfasts aktuellem Album mit dem tröstlichen Titel SOFT SOUNDS FROM ANOTHER PLANET. Unsere Faszination ging sogar soweit, dass wir das Album von Michelle Zauner damals, im August 2017, zum Album des Monats kürten.

Es ist nicht ganz einfach den Zauber der Musikerin in Worte zu fassen, wie ME-Redakteur Oliver Götz in seiner Rezension zugibt. Aber am Ende „ist sie auch in der Lage, uns ein Riff wie im Refrain des versöhnlichen, stolzen Indie-Rockers „12 Steps“ vor die Tür zu stellen, um das man mit seinen Indie-Rock-Freunden (zur Not neue suchen!) herumtollen möchte wie junge Hunde. Trost ist da gar kein Wort für!“ Und mit genau diesem facettenreichen Album voller Höhen und Tiefen kommt die Amerikanerin im Mai für drei Live-Auftritte nach Deutschland.

Über ihre eigene Musik, die manchmal kosmisch und irdisch zugleich klingt, findet Zauner übrigens ebenso mystische Worte: „Der Albumtitel spielt auf das Versprechen an, dass vielleicht da ist oder auch doch nicht. Wie die Hoffnung auf etwas mehr.“

Japanese Breakfast auf Deutschland-Tour 2018

7. Mai Hamburg | Prinzenbar

9. Mai Berlin | Marie Antoinette

11. Mai Münster | Sputnik Café

Tickets gibt es ab 17,20 Euro und sind im Vorverkauf zu haben. Alle Infos hierzu findet Ihr unter diesem Link.