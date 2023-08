Jay-Z möchte angeblich englischen Fußballklub Tottenham Hotspurs kaufen

Der Rapper hat bereits mehrere Investitionen im Profisport. Nun soll ein Fußballverein dazu kommen.

Kommt es bald zu einer spektakulären Übernahme im englischen Fußball? Anscheinend hat Jay-Z großes Interesse daran, den Premiere-League-Klub Tottenham Hotspurs zu kaufen. Es wäre nicht die erste Investition des gebürtigen New Yorkers im Profisport, allerdings die erste große in den europäischen Fußball.

Nicht die erste Sportinvestition von Jay-Z

Shawn Carter, so der gebürtige Name von Jay-Z, hat bereits auf unterschiedliche Weise sein Geld in seine Leidenschaft neben der Musik gesteckt: unter anderem in den Sport. Von 2003 bis 2013 war er Teileigner des Basketballs-Teams Brooklyn Nets. Seine Anteile an dem Team musste er aufgeben, als er seine Sportmanagement-Agentur Roc Nation gründete. Mit Roc Nation vertritt er zahlreiche US-amerikanische sowie internationale Athleten. Aus dem europäischen Profifußball nehmen etwa der brasilianische Mittelfeldspieler Vinícius Júnior (Real Madrid) und der belgische Stürmer Romelu Lukaku (FC Chelsea) seine Dienste in Anspruch.

Nun soll aber mit den Londoner Hotspurs ein ganzes Team folgen. Jay-Z, der oft als der beste Rapper aller Zeiten bezeichnet wird, wäre nicht der erste US-Amerikaner mit einer Mannschaft in der englischen Top-Liga. Bereits der FC Liverpool, Manchester United und der FC Chelsea gehören zu US-amerikanischen Investoren. Der Rapper will seine Chance nun ergreifen, da der noch aktuelle Besitzer der Hotspurs, Joe Lewis, eine mehrjährige Haftstrafe wegen Insiderhandels droht.

Ein Kauf von Jay-Z käme für den Klub aus Nordlondon genau richtig. Englische Fußballvereine haben hohe laufende Kosten und sind auf Investorengelder angewiesen. Jedoch hätte die Übernahme einen faden Beigeschmack für einige Fans: Einst bezeichnete sich der Rapper als Fan vom FC Arsenal, der im Zentrum Londons beheimatet ist. 2005 stand sogar eine kleinere Investition im Raum. Jedoch sind Arsenal und Tottenham erbitterte Rivalen in der englischen Hauptstadt.