mgk-Tattoo in Berlin: „Saga“ auf dem Handrücken für seine Tochter

Während der „Lost Americana Tour“ ließ sich mgk in Berlin den Namen seiner Tochter Saga auf den Handrücken tätowieren – kurz vor ihrem ersten Geburtstag.

mgk hat seine Zeit in Berlin gut genutzt. Er spielte nicht nur Ende Februar eine Live-Show im Rahmen der „Lost Americana Tour“, sondern lud seine Fans auch zu einem gemeinsamen Videodreh ein – und ließ sich in der Hauptstadt ein neues Tattoo stechen.

Berliner Tattookünstlerin tätowierte die gesamte Band

Tatsächlich ließ sich mgks gesamte Band permanent dekorieren. Das postete die Berliner Tattookünstlerin Zsofi Csepai am Sonntag, den 1. März, auf Instagram. Sie schrieb dazu: „Es war mir eine große Ehre, euch alle zu tätowieren, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine fantastische Tour …“ Siehe hier:

Sie hatte den Musiker und seine Band während ihres Deutschlandaufenthalts tätowiert. Der Rapper ist bekannt dafür, vollständig tätowiert zu sein und seinen gesamten Oberkörper mit einem riesigen Black-Out Tattoo überdeckt zu haben. Während sich seine Bandkollegen Motive wie die Freiheitsstatue, einen Oktopus, Spinnen und Fische stechen ließen, widmete mgk sein neues Tattoo seiner jüngsten Tochter: Er ließ sich „Saga“ in Großbuchstaben auf den Handrücken tätowieren.

Tattoo für Tochter Saga kurz vor ihrem ersten Geburtstag

Saga heißt die Tochter des Rappers und der Schauspielerin Megan Fox. Die elf Monate alte Saga Blade feiert am 27. März ihren ersten Geburtstag – vielleicht der Anlass für das neue Tattoo.

Trotz des Babyglücks trennten sich die Eltern mgk und Fox bereits vier Monate vor der Geburt ihrer Tochter und sagten damit sogar ihre zweijährige Verlobung ab.

Dennoch heißt es, beide wollen sich auf die Erziehung ihrer Tochter konzentrieren und gemeinsam für sie da sein. Obwohl mgk offenbar viel Zeit mit Fox und seiner Tochter verbringt, scheint zwischen den beiden Eltern derzeit keine Romanze mehr zu bestehen.

Patchwork-Familie mit Kindern aus früheren Beziehungen

Beide Stars haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen. Megan Fox ist Mutter der drei Jungen Noah, Bodhi und Journey mit Exmann Brian Austin Green, und mgk hat ebenfalls eine 16-jährige Tochter, Casie, mit seiner Ex Emma Cannon. Auf Instagram postete er bereits ein Video seiner beiden Kinder beim gemeinsamen Spielen.

Beide Töchter auf der Haut

Jetzt trägt mgk beide Kinder auch auf Tour – in Form von Tattoos. Casie hatte ihm einst selbst ein kleines Tattoo in Form eines Herzens gestochen. In Berlin kam nun das „Saga“-Tattoo auf seinem Handrücken dazu.

„Lost Americana Tour“ bis August

Der Rapper ist noch bis August auf seiner „Lost Americana Tour“ unterwegs. Am 3. März spielt er eine Show in Amsterdam, danach geht es nach London, Manchester, Birmingham, Glasgow und Dublin. Ab April ist er in Australien und Neuseeland unterwegs, bevor er für weitere Konzerte in die USA zurückkehrt. Bei so vielen Stationen kommen womöglich noch ein paar Tattoos dazu.