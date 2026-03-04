Megan Fox auf Instagram: Die Klon-Theorie und ihre Antwort

Megan Fox feiert ihr Comeback auf Instagram und kontert eine wilde Klon-Verschwörungstheorie mit einer bissigen Antwort. Auch Ex-Partner mgk meldet sich.

Auf Megan Fox’ Instagram-Account herrschte zuletzt gähnende Leere. Die Schauspielerin hatte sich eine Auszeit von der Plattform genommen und längere Zeit keine Beiträge mehr gepostet. Nun meldete sie sich mit einer Reihe von Fotos zurück, auf denen sie selbst zu sehen ist. Fans kommentierten fleißig – darunter fand sich allerdings auch eine wilde Theorie zu dem neuen Beitrag in der Kommentarspalte. Megan Fox hatte darauf direkt eine Antwort parat.

Verschwörungstheorie über Megan-Fox-Klon

Am Dienstag, dem 3. März 2026, war es also so weit: Megan Fox feierte ihr Comeback auf Instagram. Sie postete eine Reihe von Bildern, auf denen sie in einem schwarzen Top leicht bekleidet vor der Kamera liegt. Die Reaktionen fielen größtenteils begeistert aus – so schrieb eine Person: „Du bist ein Traum.“ Zuvor hatte sie ihre Rückkehr bereits in ihrer Instagram-Story angekündigt: „Ich lebe noch! Neue Bilder sind gerade online gegangen.“

Neben den vielen positiven Reaktionen – vor allem von männlichen Nutzern – verbreitete einer auch eine etwas verrücktere Theorie. Laut dieser soll die „Transformers“-Darstellerin gar nicht selbst auf den Bildern zu sehen sein, sondern ein Klon ihrer selbst. Der Mann kommentierte: „Das ist nicht Megan. Das ist ein Klon.“

Megan Fox antwortet bissig

Die Schauspielerin ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten. Der Instagram-Account „Comments by Celebs“ teilte einen Screenshot, auf dem die Antwort der 39-Jährigen zu sehen ist: „Bi*** ein Klon könnte niemals!“ Damit räumte sie die Theorie schnell aus der Welt. Die Person, die sie verbreitet hatte, reagierte daraufhin nicht mehr.

Woher diese Theorie stammt, bleibt fraglich. Möglicherweise hängt sie mit einem aktuellen Trend zusammen, der geklonte Prominente zum Thema hat. Zuletzt kursierte eine solche Verschwörung über Selena Gomez auf TikTok: Laut dieser sei die Sängerin 2017 gestorben und durch einen Klon ersetzt worden.

Auch mgk in Megan Fox’ Kommentaren

Die neuen Bilder zogen auch die Aufmerksamkeit eines bekannten Gesichts auf sich. Neben all den Kommentaren fand sich auch Megan Fox’ Ex-Partner mgk in der Kommentarspalte wieder. Der Musiker schrieb: „Ich freue mich riesig, dass ich deine Telefonnummer habe.“

Das Paar trennte sich im Dezember 2024 und hat eine gemeinsame Tochter. Zuletzt sprach der Sänger über seine ehemalige Partnerin im September 2025 in der „Jennifer Hudson Show“. Damals hatte er nur gute Worte für die Schauspielerin übrig: „Es war wirklich eine epische Geschichte voller Liebe, Schmerz und ganz viel Magie. Ich habe sie mit dem besten Partner erlebt, mit dem ich je ein Kind bekommen habe.“

Darüber ob der 35-Jährige nach seinem Kommentar auf ein Liebes-Comeback schielt, lässt sich nur spekulieren.