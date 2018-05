Wer seinen Künstlernamen einer leicht trashigen US-amerikanischen Krimi-TV-Serie aus den 80ern entleiht, kann kein Kind von Traurigkeit sein – sollte man meinen. Dabei hat Joan As Police Woman einige schwere Schicksalsschläge hinter sich: Etwa den Tod ihres Freundes Jeff Buckley 1997, den Selbstmord ihres Freundes Elliot Smith im Jahr 2003 und den Tod ihrer Mutter vier Jahre später.

Auch interessant Top Ten: Die 10 Lieblingssongs aller Zeiten von Joan As Police Woman Diese Verkettung persönlicher Katastrophen verarbeitet die Sängerin nun auf ihrem neuen Album DAMNED DEVOTION, das im Februar erschienen ist. Über das sagt sie selber: „It’s a subject I’ve been tangling with all my life: how does one live a devoted life without becoming obsessed or losing one’s mind?“

https://www.youtube.com/watch?v=X8vumVOtgso Video can’t be loaded: Joan As Police Woman – Tell Me (https://www.youtube.com/watch?v=X8vumVOtgso)

Mit ihrer einmaligen Mischung aus Rock, Pop und digitalen Klängen könnt Ihr Joan As Police Woman im Juli erneut live erleben. Für zwei Konzerte kommt sie auf Tour.

ME präsentiert: Joan As Police Woman auf Deutschland-Tour – die Termine

16.07. Berlin | Lido

17.07. Heidelberg | Karlstorbahnhof

Wer an den beiden Terminen leider keine Zeit hat, hat noch zwei weitere Gelegenheiten, Joan As Police Woman live zu erleben. Nämlich auf dem Open Source Festival in Düsseldorf und dem Watt En Schlick Festival. Alle weiteren Infos zu den Festivalauftritten, sowie Karten für die beiden Konzerte in Berlin und Heidelberg bekommt Ihr hier. Tickets gibt es ab 20 Euro zzgl. Gebühren.