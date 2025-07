John Goodman zeigt sich bei Filmpremiere komplett verändert

Hollywoodstar John Goodman hat sich auf dem Roten Teppich der US-Premiere von „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ sichtlich verändert gezeigt. In einem marineblauen Anzug mit gemusterter Krawatte und braunen Schuhen präsentierte sich der 73-Jährige deutlich erschlankt. Laut dem US-Magazin „People“ soll Goodman über 90 Kilogramm verloren haben.

„Ich wollte besser leben“

Bereits 2007 begann Goodman, sein Gewicht gezielt zu reduzieren. Er stellte seine Ernährung um, verzichtete auf Alkohol und integrierte regelmäßige Bewegung in seinen Alltag. Boxtraining und Spaziergänge mit seinen Hunden gehörten ebenso zum Programm wie die Umstellung auf eine mediterrane Diät. Gegenüber „People“ erklärte Goodman, er habe irgendwann erkannt, dass es an der Zeit sei, etwas zu verändern. „Ich wollte besser leben“, sagte der Schauspieler. „Es klingt kitschig, aber es war einfach Zeitverschwendung. Es kostet viel kreative Energie, sich nur mit der Frage zu beschäftigen, was man als Nächstes isst.“

Sein Höchstgewicht habe bei knapp 180 Kilogramm gelegen, wie er 2009 in der „Late Show“ von David Letterman erzählte. Später scherzte er im Interview mit dem Magazin „AARP“, dass er früher einfach „alles in den Mund gestopft“ habe. Die Entscheidung zur Veränderung sei gefallen, als er sich selbst im Spiegel kaum noch habe ansehen können.

So präsentiert sich John Goodman nun auf dem Red Carpet:

So sieht er längst nicht mehr aus:

John Goodmans Karriere

Bekannt wurde der in St. Louis, Missouri, geborene Schauspieler durch seine Rolle als Familienvater Dan Conner in der Sitcom „Roseanne“ sowie durch Filme wie „The Big Lebowski“ oder auch „Barton Fink“. Seinen ersten TV-Auftritt hatte Goodman in einem Werbespot der Fast-Food-Kette Burger King sowie in der „Sesamstraße“.

In „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ leiht der US-Amerikaner nun dem Charakter Papa Schlumpf seine Stimme. Der Animationsfilm startet am 17. Juli in den deutschen Kinos. Neben Goodman sind im englischen Original auch Rihanna, James Corden, Nick Offerman und Daniel Levy als Synchronsprecher:innen zu hören.

Rihanna sorgt ebenfalls für Aufsehen

Neben Goodman zog auch Sängerin Rihanna bei der Filmpremiere in Los Angeles Aufmerksamkeit auf sich. Die Musikerin, die im Film Schlumpfine spricht, erschien mit ihren beiden Söhnen RZA und Riot auf dem blauen Teppich. In einem spitzenbesetzten Spaghettiträger-Top, einem Rock im Ballkleid-Stil und einer Lederjacke präsentierte sich die schwangere Künstlerin mit hochgesteckten Haaren. Zum Film, der am 17. Juli in den deutschen Kinos startet, steuert sie auch den Song „Friend of Mine“ bei.