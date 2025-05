Rihanna: Nimmt sie mit Baby im Bauch ihr neues Album auf?

Anfang der Woche verkündete Rihanna auf dem blauen Teppich der Met Gala ihre dritte Schwangerschaft. Trotz zahlreicher Beglückwünschungen machen sich einige Fans nun auch Sorgen, dass sie durch den anstehenden Familienzuwachs der Künstlerin nun womöglich noch länger auf neue Musik warten müssen. Sie selbst scheint das aber anders zu sehen.

Rihannas Aussagen lassen Fans hoffen

Gegenüber „Entertainment Tonight“ verriet die 37-Jährige nun mehr dazu. Auf die Frage, ob ein neues Album nun noch länger auf sich warten lässt, antwortete sie mit „Nein, vielleicht ein paar Videos“. Womöglich möchte Riri also nur für ihre Musikvideos bis nach der Schwangerschaft warten. Denn sie fuhr fort: „Aber ich kann singen“ – und das natürlich auch mit Baby im Bauch.

Bereits Anfang des Jahres erzählte sie in einem Interview mit „Harpers Bazaar“, dass sie immer wieder an neuer Musik feilt, sich dabei aber auch selbst Druck dabei aufbaut. „Jetzt gibt es kein Genre mehr. Deshalb habe ich gewartet. Jedes Mal habe ich gedacht: ‚Nein, das bin nicht ich. Es ist nicht richtig. Es passt nicht zu meiner Entwicklung‘“, erklärte sie. Je länger sie an neuer Musik arbeite, umso mehr solle sich die Mühe und Zeit wohl auch lohnen. Weiter verriet sie damals, dass ein neues Album „nicht kommerziell oder radiotauglich“ sein wird.

Seit fast einem Jahrzehnt gibt es kein neues Album – dafür aber Make-up und Unterwäsche

Seit 2016 gibt es keine neue Rihanna-Platte mehr. Damit ist die Veröffentlichung von ANTI, auf dem sich Hits wie „Kiss It Better“, „Work“ und „Love On The Brain“ befinden, schon fast zehn Jahre her. Nur 2022 meldete sie sich kurz mit der Single „Lift Me Up“ zum „Black Panther“-Soundtrack zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Wann genau eine neue LP von Rihanna erscheinen könnte, ist derzeit nicht bekannt. Ursprünglich sollte aber schon 2018 ein Projekt mit dem inoffiziellen Titel R9 erscheinen. In den vergangenen Jahren konzentrierte die Künstlerin sich aber vorrangig auf ihre Kosmetik- und Hautpflegemarke „Fenty Beauty“ und ihre Unterwäsche-Brand „Savage X Fenty“. Der Familienzuwachs bei ihr und ihrem Partner A$AP Rocky beansprucht sicher auch seine Zeit. 2022 bekamen sie ihren ersten Sohn RZA und 2023 folgte der zweite, Riot Rose. Damit erwartet das Paar nun das dritte Kind.