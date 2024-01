Amber Heard meldet sich nach Prozess gegen Johnny Depp zu Wort

Im Zuge des Starts von „Aquaman 2“ bedankt sich die Schauspielerin bei ihren Fans auf Instagram.

Der Prozess Depp vs. Heard liegt mittlerweile anderthalb Jahre zurück. Seither hat Amber Heard sich weitgehend der Öffentlichkeit entzogen. Den Kinostart von „Aquaman 2: Lost Kingdom“ (21.12.2023), in dem die Schauspielerin in der Rolle der Mera zu sehen ist, nahm sie als Gelegenheit, sich mit einem Instagram-Beitrag für den Support ihrer Fans zu bedanken. Es ist ihr erster Post seit Juli 2023.

Drei Fotos, die beim Dreh des Films entstanden sind, postete die 37-Jährige am 3. Januar auf der Social-Media-Plattform. „Vielen Dank an alle meine Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe bei Meras AQ-Rückkehr“, schrieb Heard in die Beschreibung des Beitrags, der unter anderem ein Bild von ihr mit ihrer Tochter beinhaltet.

Seht den Instagram-Beitrag hier:

Ob die Schauspielerin ihre Figur in der DC-Fortsetzung wieder spielen würde, war nicht nach dem Start des Verleumdungsprozesses mit Ex-Mann Johnny Depp nicht klar. Da Depp seine „Fantastic Beasts“-Rolle entzogen wurde, forderte eine 2019 gegründete Online-Petition das gleiche Strafmaß auch für die Schauspielerin. Auch von Regisseur James Wan gab es Überlegungen, sie aus der Produktion auszuschließen. Diese sollen jedoch nichts mit dem Prozess zu tun gehabt haben. Ihm fehlte die Chemie zwischen Amber Heard und Jason Momoa, hieß es laut „Variety“.

Entscheidend dafür, dass sie trotzdem Teil des Films ist, soll letztendlich ein Gespräch mit Elon Musk gewesen sein, der damals mit der Schauspielerin zusammen war. Er überzeugte das Filmstudio von der Besetzung. Ihre Screentime in der DC-Fortsetzung fällt nicht all zu lang aus, trotzdem ist die 37-Jährige in einigen Szenen zu sehen.

Die erste große Filmrolle nach dem Prozess verkörperte Amber Heard in „In The Fire“. Die italienisch-US-amerikanische Koproduktion erscheint in Deutschland am ‎26. Januar auf DVD. Seht hier den Trailer: