Julia Stone kündigt neue Single „We All Have“ mit Matt Berninger von The National an

Julia Stone hat angekündigt, dass es sich bei ihrer nächste Single „We All Have“ um einen gemeinsamen Track mit Matt Berninger von The National handeln wird. Darüber hinaus war für die Produktion St. Vincent am Werk. Der Song soll noch diesen Freitag (29. Januar) erscheinen.

Julia Stone verrät: Das Musikvideo folgt am selben Tag

Julia Stone gab die vielversprechende Zusammenarbeit heute auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt. Neben St. Vincent legte auch Thomas Bartlett, auch bekannt als Doveman, bei der Produktion des Tracks Hand an. „We All Have“ ist der bereits vierte Vorbote ihres kommenden Albums SIXTY SUMMERS. Zuvor veröffentlichte die Sängerin des Duos Angus & Julia Stone bereits die Singles „Break“, „Unreal“ und zuletzt „Dance“.

Stone wird zeitgleich auch das Musikvideo zu „We All Have“ mitliefern. Dieses wurde unter der Regie von Gabriel Gasparinatos vor der Küste von Southport in Tasmanien gefilmt.

SIXTY SUMMERS erscheint im Februar

Stone kündigte ihr zweites Solo-Album bereits im Oktober mit einem Musikvideo zu „Dance“ an, in dem Danny Glover und Susan Sarandon zu sehen sind. SIXTY SUMMERS wird am 19. Februar erscheinen und ist das nach dem 2012 erschienenen BY THE HORNS das nächste Soloalbum der in Sydney lebenden Songwriterin.

In der Zwischenzeit hatte Julia Stone vorrangig als Teil des Folk-Duos mit ihrem Bruder Angus Stone alle Hände voll zu tun. So veröffentlichten die Geschwister 2014 das gleichnamige Album ANGUS & JULIA STONE, gefolgt von SNOW im Jahr 2017.

Matt Berninger war zuletzt mit Taylor Swift auf ihrem Überraschungsalbum EVERMORE zu hören. So sang er auf dem Albumtrack „Coney Island“ mit und beschrieb diese Erfahrung als „Tanzen mit Gene Kelly.“ Neben The National startet Matt Berninger jedoch auch solo durch. Der Sänger veröffentlichte bereits im Oktober letzten Jahres sein Debüt-Soloalbum SERPENTINE PRISON.