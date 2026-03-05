Darum möchte Harry Styles nicht mehr reisen

Harry Styles setzt bei der „Together, Together“-Tour auf ein neues Konzept. Warum dieses die bessere Wahl für ihn ist.

Am 6. März 2026 erscheint die neue Platte „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ von Harry Styles. Das Album gilt als eine der meisterwarteten Veröffentlichungen des Jahres. Ab Mai 2026 geht der britische Sänger dann auf eine groß angelegte Tour – bei seiner letzten „Love On“-Tour reiste er noch um die ganze Welt und spielte in ganzen 32 Städten. Dieses Mal sieht das anders aus: Harry Styles verzichtet auf das viele Reisen. Warum, erklärte er nun.

So sieht das neue Konzept aus

Vor Kurzem gab der Popstar gegenüber Zane Lowe ein Interview für Apple Music. Darin erklärte er, warum er bei seiner anstehenden Tournee auf das viele Unterwegssein verzichten möchte. Bei seiner „Together, Together“-Tour setzt er auf ein sogenanntes Residency-Konzept. Zwar spielt er immer noch 60 Shows rund um den Globus, diese finden allerdings nicht in 32 Städten statt, sondern nur in sieben. Somit wird es mehrere Shows an nur einem Ort geben, anstatt einen Gig an vielen Orten.

Der Grammy-Preisträger ist überzeugt, auf diesem Weg eine „bessere Show“ abliefern zu können. So erklärte er im Interview: „Ich meine, ich denke, ein Großteil meiner Überlegungen dahinter dreht sich darum, dass es die Show meiner Meinung nach besser macht. Ich denke, man kann etwas aufbauen, das nicht jeden Abend umziehen muss. Ich denke, die Show selbst ist besser. Ich denke, es gibt etwas daran, das es mir ermöglicht, währenddessen in meinem Leben zu bleiben. Und deshalb denke ich, dass es mir ermöglicht, besser auf mich selbst zu achten, was mich meiner Meinung nach besser darin macht, das zu tun.“

Der Sänger ist also der festen Überzeugung, dass er ohne Reisestress besser in der Lage sein wird, für seine Fans zu performen.

Wird Harry Styles nie wieder klassisch touren?

Bevor Fans in Panik ausbrechen, dass Harry Styles nie wieder in ihre Stadt kommen wird, kann man Entwarnung geben: Er fügte hinzu, dass er nicht vorhabe, niemals wieder umfangreich zu reisen: „Ich sage nicht, dass ich nie wieder reisen werde, aber ich möchte sehen, wie es ist, wenn man es anders macht.“

Zudem begründete der 32-Jährige das Residency-Konzept damit, dass es auch für die Musiker:innen in seiner Band weniger stressig sei, viel on the road zu sein: „Und die Leute in meiner Band haben jetzt Familien und Kinder, und das spielt auch eine Rolle. Es ist mir wirklich wichtig, dass sie mit auf Tour sind, ich hätte sie gerne dabei. Ich möchte es ihnen nicht unmöglich machen, mit mir zu kommen.“

„Together, Together“-Tour ab Mai

Ab dem 16. Mai 2026 startet die große Harry-Styles-Residency-Tour in Amsterdam. Im Laufe der Tour wird er in London, São Paulo und Mexico City zu sehen sein, bevor er ganze 30 Gigs im New Yorker Madison Square Garden spielen wird. Das große Finale findet in Melbourne und Sydney statt.

Bei jedem Tour-Stop wird er von einem anderen Artists unterstützt – darunter befinden sich Shania Twain, Jamie xx, Jorja Smith und Fcukers.