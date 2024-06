Justin Timberlake wurde verhaftet

Der Musiker muss sich am Dienstag, den 25. Juni, vor Gericht zeigen.

Justin Timberlake ist am Montag, den 17. Juni, in Sag Harbor, New York, festgenommen worden.

Timberlake, der nicht ganz so nüchterne Autofahrer

Der Grund für das Eingreifen der Polizei: Er ist in einem „berauschten Zustand“ mit dem Auto unterwegs gewesen, so die Meldung via „ABC News“. Ob es sich dabei um Alkohol oder andere Drogen in seiner Blutlaufbahn handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der US-Musiker war Medienberichten während des Vorfalls in den Hamptons unterwegs.

Was bei Timberlake als nächstes ansteht: Am Wochenende wird er zwei Konzerte in Chicago und zwei Gigs in New York in der kommenden Woche geben. Wegen der Festnahme muss er wohl am Dienstag, den 25. Juni, vor Gericht erscheinen.

Wann und mit welchen Auflagen der Sänger wieder von den Polizeibeamten freigelassen wurde, ist nicht offiziell gemacht worden.