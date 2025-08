K.I.Z in Hamburg: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

K.I.Z spielen am 9. August auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg. Hier alle wichtigen Infos.

Am Samstag, den 9. August, kommen K.I.Z für eine Show nach Hamburg auf die Trabrennbahn Bahrenfeld. Das Konzert ist Teil der „Görlitzer Park“-Tour, die die Rapper bereits seit Anfang 2025 durch Deutschland zieht. Nach den Hallen-Shows im Februar und März, folgen jetzt Open-Air-Auftritte der Berliner Formation. Auf den Gig in Hamburg folgen drei weitere der Hauptstadt. Hier alle Informationen zum Konzert in Hamburg.

Tickets

Die Show von K.I.Z in Hamburg ist noch nicht ausverkauft. Tickets sind über Krasser Stoff erhältlich. Der Preis liegt bei 69,95 Euro pro Karte.

Zeiten & Support

Der Einlass zur Trabrennbahn Bahrenfeld Hamburg beginnt um 16 Uhr. Die Show startet gegen 19 Uhr. Informationen zu einem Support-Act gibt es bisher nicht.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der „Görlitzer Park“-Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Frieden VIP in der Psychiatrie Ehrenlos Urlaub fürs Gehirn Untersucht und geistig behindert Bier Berlin wird dich töten Sommer meines Lebens Görlitzer Park Hurra die Welt geht unter Vierspur Applaus Filmriss Kinderkram Neuruppin Illuminati 2001 Sensibel Rap über Hasss Geld wie ein Magnet Samtag ist Krieg Grabstein Fremdgehen Das Kannibalenlied (DJ Set) Spasst (DJ Set) Gorilla (DJ Set) Halbstark (DJ Set) Böses Mädchen (DJ Set) Lecken im Puff (DJ Set) Abteilungsleiter der Liebe (DJ Set) Der durch die Scheibeboxxxer UNDERTHEKER Walpurgisnacht Wahrheit I Want It That Way (Backstreet Boys Cover) Ich mache Geld Ein Affe und ein Pferd Familienfeier

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Trabrennbahn Bahrenfeld lautet: Luruper Chaussee, 22761 Hamburg

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann vom Hauptbahnhof mit der S2 oder S5 bis Holstenstraße fahren. Von dort aus fährt die Buslinie 3, die zur Trabrennbahn Bahrenfeld führt. Alternativ fährt die S1 bis Othmarschen oder Ottensen. Von Othmarschen geht es weiter mit den Buslinien 1 oder 284. Von Ottensen fährt die Buslinie 2. Die Bushaltestelle Bahrenfeld Trabrennbahn wird von den Linien 1,2,3 und 284 angefahren.

Für Autofahrer:innen befinden sich gebührenpflichtige Parkplätze an der Barclays Arena und am Volksparkstadion in Stellingen. Von dort aus sind es 20 Minuten zu Fuß bis zur Trabrennbahn Bahrenfeld.

Wetter

Das Wetter zum Konzert in Hamburg am 9. August wird voraussichtlich überwiegend sonnig bei Temperaturen von bis zu 25 Grad. Zur Zeit der Show von K.I.Z ist mit Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad zu rechnen.