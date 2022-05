Kanye West designt jetzt Pappschachteln für McDonald’s

Kanye West, seines Zeichens nicht nur Rapper, Musiker, Produzent, Unternehmer, Ex von Kim Kardashian und Designer, hat sein Portfolio erneut erweitert: Wenn man seinem jüngsten Instagram-Posting glaubt, dann hat er nun eine Hamburger-Verpackung für die Fast-Food-Kette McDonald’s gestaltet.

Eigenen Angaben zufolge hat sich West für das Redesign der beschichteten Pappschachteln mit Industriedesigner Naoto Fukasawa zusammengetan. Auf Instagram zeigt er ein Bild ihres Produkts. Weitere sollen folgen: „Next week it’s the fries“, schrieb darunter – die Pommestüten seien also als Nächstes dran.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ye (@kanyewest)

McDonald’s selbst hat die Zusammenarbeit auf seinen Social-Media-Kanälen noch nicht bestätigt. Demnach ist noch nicht offiziell bekannt, ob Wests Redesign wirklich ein von der Fast-Food-Kette in Auftrag gegebenes ist, ob weitere neue Verpackungen folgen werden und ob Wests Burgerbox einmalig, limitiert oder dauerhaft in die Läden kommen soll.

Musik macht Kanye West auch noch

Zuletzt hatte West ein Video zu dem Song „Life Of The Party“, der sich auf der Deluxe-Version seines 2021 erschienenen Albums DONDA befindet, veröffentlicht. Das Video zeigt Kindheits- und Jugendbilder von Kanye West, die durch den Einsatz der Deep-Fake-Technologie zum Leben erweckt werden. So kriegen wir unter anderem West als Baby und als Schuljungen auf einem Klassenfoto zu sehen. Auf der Albumversion von „Life Of The Party“ gibt es einen Featurepart von André 3000, der in der Musikvideoversion aber entfällt. So hat der ursprüngliche über sechs Minuten lange Song in der Videoversion auch nur eine Laufzeit von rund zwei Minuten.

Kanye Wests aktuelles Album DONDA 2 wurde bisher offiziell nur auf dem von dem Rapper vermarkteten „Stem Player“ veröffentlicht. Das Gerät kostet rund 200 US-Dollar. Zuletzt war Kanye West auf dem neuen Album I NEVER LIKED YOU von Future zu hören, zu dem Song „Keep it Burnin“ gibt es auch ein Musikvideo.