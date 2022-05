Kanye West: Musikvideo zu „Life Of The Party“

US-Rapper Kanye West hat ein Video zu dem Song „Life Of The Party“, der sich auf der Deluxe-Version seines 2021 erschienenen Albums DONDA befindet, veröffentlicht. Das Video zeigt Kindheits- und Jugendbilder von Kanye West, die durch den Einsatz der Deep-Fake-Technologie zum Leben erweckt werden. So kriegen wir unter anderem West als Baby und als Schuljungen auf einem Klassenfoto zu sehen. Auf der Albumversion von „Life Of The Party“ gibt es einen Featurepart von André 3000, der in der Musikvideoversion aber entfällt. So hat der ursprüngliche über sechs Minuten lange Song in der Videoversion auch nur eine Laufzeit von rund zwei Minuten.

Nicht nur Kanye West scheint von den visuellen Möglichkeiten der Deep-Fake-Technologie begeistert. Auf seinem gerade veröffentlichten Song „The Heart Part 5“ hat auch Kendrick Lamar auf die Technologie zurückgegriffen, um visuell in die Haut verschiedener Prominenter zu schlüpfen, aus deren Perspektive er in dem Song rappt. Kendrick Lamar veröffentlicht am 13. Mai sein lang erwartetes fünftes Studioalbum MR. MORALE & THE BIG STEPPERS.

Kanye Wests aktuelles Album DONDA 2 wurde bisher offiziell nur auf dem von dem Rapper vermarkteten „Stem Player“ veröffentlicht. Das Gerät kostet rund 200 US-Dollar. Zuletzt war Kanye West auf dem neuen Album I NEVER LIKED YOU von Future zu hören, zu dem Song „Keep it Burnin“ gibt es auch ein Musikvideo.