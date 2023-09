Kanye West und Dr. Dre: Album JESUS IS KING 2 wurde geleakt

Das Werk soll unter anderem Features von Snoop Dogg, Eminem, Travis Scott und 2 Chainz beinhalten.

Kanye West kündigte den zweiten Teil seines Gospel-Albums JESUS IS KING 2 bereits im November 2019 an. In der Bekanntgabe auf X (ehemals Twitter) meinte der Rapper sein Werk würde „bald kommen“ – nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Platte. Nun wurde das Album vier Jahre später geleakt.

JESUS IS KING 2 entstand in Zusammenarbeit mit Dr. Dre und beinhaltet 15 Tracks. Laut dem US-amerikanischen Online-Magazin „HipHopDX“ handelt es sich hauptsächlich um Remixe von Songs des ersten Albums. Auf den neuen Tracks sollen sich allerdings einige Gastauftritte befinden – Dr. Dre und Snoop Doggs „This Is The Glory“, „Blood of the Lamb“ mit dem Rapper Pusha T, A$AP Ferg taucht auf „L.A. Monster“ auf und „Our King“ entstand neben Dre auch mit 2 Chainz. Eminem, Travis Scott, Anderson .Paak und Marsha Ambrosius sollen ebenfalls einen Beitrag geliefert haben.

West äußerte sich 2019 über die Zusammenarbeit mit Dre und die Entstehung des Werks in den sozialen Medien. „Jesus Is King ist mein erstes sauberes Album“, schrieb der umstrittene Künstler auf X dazu. Und weiter: „Ich habe meine ganze Zeit damit verbracht, meine Beats so gut zu mixen wie Dr. Dre. Wer hätte gedacht, dass ich nur ein Album für Gott machen muss und dann würde Dr. Dre anfangen, meine Beats zu mixen? Verbringe deine Zeit mit Gott und er wird sich um den Rest kümmern.“

Ye arbeitet angeblich momentan an neuer Musik, obwohl er derzeit weder eine Plattenfirma noch einen Publishing-Vertrag hat. West verließ Universal bzw. Sony Music nach Ablauf seiner Verträge, was ungefähr mit seinen antisemitischen Äußerungen im vergangenen Jahr zusammenfiel. Wegen jener fragwürdigen Aussagen hagelte es nicht nur Kritik seiner Kolleg:innen, sein Werbepartner Adidas ging ebenfalls auf Abstand.

Bereits im März 2023 soll Kanye West rechtliche Schritte gegen den Instagram-Account @DaUnreleasedGod eingeleitet haben. Der Rapper wirft der unbekannten Person hinter dem Social-Media-Profil vor, gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen zu haben und verklagt ihn oder sie wegen insgesamt 32 Leaks seiner unveröffentlichten Musik. Der Account ist mittlerweile nicht mehr abrufbar.

Hört hier in JESUS IS KING – Part 1 rein: