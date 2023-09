Adidas-CEO über Kanye West: „Er ist kein schlechter Mensch“

CEO Bjørn Gulden: „Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, was er gesagt hat. Es kam nur so rüber.“

Nachdem die Sportmarke Adidas 2022 seine mehrjährige Zusammenarbeit mit Kanye West beendete, äußerte sich CEO Bjørn Gulden in einem aktuellen Interview positiv über den Rapper und Produzenten. Darin sagt er unter anderem, West sei „kein schlechter Mensch“.

Die Trennung der Marke von dem Rapper folgte nach einer Reihe an antisemitischen Kommentaren, die West im Oktober 2022 über Twitter (nun X) und Instagram teilte. Gulden sagt dazu jetzt: „Wenn man mit Dritten zusammenarbeitet, kann so etwas vorkommen. Es gehört dazu. Es kann mit Sportlern passieren, oder einem Unterhaltungskünstler. Es gehört zum Business.“

Gulden fährt fort: „Meiner Meinung nach ist Kanye West eine der kreativsten Personen auf dieser Welt, sowohl in der Musik als auch in dem, was ich als Straßenkultur bezeichnen würde. Er ist unfassbar kreativ. […] Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, was er gesagt hat, und ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Es kam nur so rüber.“

Die Trennung von West, dessen Yeezy-Marke dem Konzern viel Geld einspielte, senkte den Umsatz von Adidas im ersten Quartal 2023 stark. In Nordamerika allein erfuhr das Unternehmen einen Verlust von 20 Prozent. Doch kündigte die Marke an, nach Einstellung der Zusammenarbeit die übrig gebliebenen Yeezy-Produkte zu verkaufen und einen Teil der Einnahmen an relevante Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden.

„Das ist sehr viel besser, als die Vernichtung und Abschreibung des Inventars und ermöglicht uns, erhebliche Spenden zu machen“, sagt Gulden dazu. Zu den Organisationen, die von dem Verkauf der Produkte profitieren sollen, gehören die „Anti-Defamation League“ und das „Philosine & Keeta Floyd Institute for Social Change“, welches von den Angehörigen von George Floyd gegründet wurde.