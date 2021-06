Kanye West gab 15.000 Dollar Trinkgeld im Strip-Club, weil die Barkeeperin ihm zuhörte

Foto: AFP via Getty Images, SAUL LOEB. All rights reserved.

Dass Kanye West sich in der Öffentlichkeit gerne mal in Rage redet und seine Überzeugungen verbreitet, dürfte bekannt sein. Eine Geschichte, die wohl schon ein paar Jahre zurückliegt, offenbart nun, dass der Rapper auch privat auf der Suche nach Publikum ist. In einem Strip-Club soll er einer Barkeeperin fürs Zuhören 15.000 Dollar Trinkgeld (rund 12.200 Euro) gegeben haben.

Der Rapper bezahlte 15.000 Dollar um zu reden

Anessa Rossi, Barkeeperin in einem Strip-Club in Los Angeles, teilte kürzlich die Geschichte ihrer Begegnung mit Kanye West in einem TikTok-Video. Da es sich um einen bekannten Club handelt, war die Anwesenheit von prominenten Personen nichts Unübliches. West habe sich jedoch deutlich anders verhalten als andere Gäste in dem Etablissement. Er bestellte sich weder einen eigenen Tisch, noch zeigte er Interesse an den Stripperinnen. Stattdessen sprach der Rapper und Unternehmer angeblich stundenlang mit Rossi, während er an der Bar saß und an einem Wasser mit Eis nippte. In dem Gespräch sprach West nicht nur über seinen Glauben, sondern bezeichnete sich selbst als den „wahren Gesandten seines Schöpfers“. Nach drei bis vier Stunden bedankte er sich für Rossis Zeit und gab ihr 15.000 Dollar Trinkgeld, weil er sich hierzu berufen fühlte. Es blieb wohl die einzige Begegnung von Rossi mit dem Rapper.

Nachdem Kanye West zuletzt nicht nur eine erfolglose Präsidentschaftskandidatur, sondern auch die Trennung von Noch-Ehefrau Kim Kardashian zu verkraften hatte, scheint der Rapper aktuell wieder seine Fühler auszustrecken. Das russische Supermodel Irina Shayk soll sein Interesse geweckt haben, weshalb er sich laut einem Insider öfters mit ihr treffen soll. Letztere trennte sich 2019 von dem Schauspieler Bradley Cooper, mit dem sie die gemeinsame Tochter Lea De Seine hat. Es wäre nicht die erste Begegnung der beiden. 2010 hatte Shayk bereits eine Rolle in dem Musikvideo zu Kanye Wests Song „Power“. Und zwar spielte sie einen der „Engel“, die im Video um den Rapper kreisen.