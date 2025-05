Kanye West: „Ich habe genug vom Antisemitismus“

Kim Kardashian will Bianca Censori vor Kanye West schützen

Kanye West fiel in letzter Zeit vor allem wegen seiner kontroversen Aussagen und Antisemitismus auf. Aber nicht nur seine Tiraden auf X, sondern auch die Texte seiner neueren Songs beinhalten zahlreiche Nazi-Bezüge. Jetzt scheint er zurückzurudern und teilte mit: „Ich habe genug vom Antisemitismus.“

Kanye West hat genug von seinem eigenen Antisemitismus

Normalerweise bestanden Kanye Wests Posts auf X aus Hetze und verwirrenden Aussagen, manchmal versuchte er, seine Songs zu promoten. Seit dem 22. Mai scheint der Rapper aber wieder einen anderen Weg einschlagen zu wollen. Nach „Ich habe genug vom Antisemitismus“ folgten „Ich liebe alle Menschen“ und „Gott vergib mir den Schmerz, den ich verursacht habe“ sowie „Ich vergebe denen, die mir Schmerz zugefügt haben“.

Dank seiner Kinder möchte er jetzt „wieder die Welt retten“

Warum Ye jetzt auf einmal wieder Liebe predigt? Er selbst begründet es mit: „Ich habe einfach ein FaceTime von meinen Kindern bekommen und möchte wieder die Welt retten.“ Gemeinsam mit Kim Kardashian hat er vier gemeinsame Kinder, die auch regelmäßig Thema in teilweise öffentlich ausgetragenen Streitereien der beiden sind. Immer wieder wirft der 47-Jährige seiner Ex-Frau vor, ihr alleiniges Sorgerecht zu missbrauchen und ihm regelmäßigen Kontakt zu North, Saint, Chicago und Psalm zu verwehren.

Ob Kanye Wests Entschuldigungen angenommen werden, lässt sich noch nicht sagen. Die Anti-Defamation League teilte aber bereits mit, dass sie nicht glauben, dass der Rapper sein Verhalten ändern wird. „Tut mir leid, aber wir glauben das nicht. Wir haben solche Entschuldigungsversuche von Kanye schon einmal erlebt, nur um ihn immer wieder zurückrudern zu lassen“, sagte der Sprecher der Organisation gegenüber „Billboard“.

Neue Songs mit zahlreichen Nazi-Bezügen

Vor allem dieses Jahr sorgte Kanye West fast wöchentlich für neue Kontroversen und Skandale. Immer wieder postete er polarisierende und häufig antisemitische Aussagen auf X. Die Antisemitismusvorwürfe kamen aber vor allem nach Aktionen wie dem Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuz oder aufgrund seiner Songtexte der neuen Alben BULLY und WW3.

Ein offizieller Release der beiden Platten blieb bislang aus, WW3 wurde aber am 18. Mai mit dem neuen Titel CUCK geleakt und auf Discord veröffentlicht. Besonders die darin enthaltenen Songs „Gas Chambers“ und „Heil Hitler“ sorgten für Diskussionen. Ye postete zu „Heil Hitler“ sogar ein Video auf X. In diesem wird unter anderem der Hitlergruß gezeigt und im Outro eine Rede von Adolf Hitler abgespielt, so berichtet unter anderem der Bayerische Rundfunk. Bevor der Song nach und nach von den meisten Plattformen entfernt wurde, ging er trotzdem auf Social Media viral.