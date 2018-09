Kanye Wests neues Album „YANDHI“ erscheint am Samstag

Auch interessant Kanye West kündigt schon wieder neue Musik an: Auf YEEZUS folgt YANDHI Am 29. September 2018 ist es (schon wieder) so weit: Kanye West veröffentlicht ein neues Album. Wir berichteten bereits über die subtilen Ankündigungen des Rappers, nun ist es offiziell – YANDHI wird das schnelle Nachfolgerwerk von Wests Solo-LP YE sein. YANDHIs Design sowie der Name haben jedoch mehr mit Kanye Wests Album YEEZUS aus dem Jahr 2013 zu tun.

In einem seiner Ankündigungs-Tweets schrieb West:

we’re releasing Yandhi Saturday night

We know it will come in number 2 to my brother Lil Wayne and that’s lovely

The universe needs Ye and Wayne music at the same time

— ye (@kanyewest) September 27, 2018