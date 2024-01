Kate Moss wird 50: Die schönsten Bilder des Rock’n’Roll-Models

Am 16.01.1974 wurde das Model in Croydon, in UK, geboren. Heute feiert sie ihren 50. Geburtstag.

1988, im Alter von gerade mal 14 Jahren fing Kate Moss an zu modeln. Heute, 36 Jahre später, ist sie aus der Welt der Supermodels nicht mehr wegzudenken. Die Modewelt der 90er war durch ihren ikonischen Style geprägt, jeder Laufsteg verlangte nach ihr, der gesamte Fashion-Kosmos‘ wollte sie! Niemand war so sehr Rock’n’Roll wie Kate Moss. Mit ihrem außergewöhnlichen Look überzeugte sie in den strengen 1990er-Jahren – oder besser gesagt 90-60-90-Jahren – Labels wie Chanel unter Karl Lagerfeld, Louis Vuitton oder Prada – und das trotz ihren eigentlich zu kleinen 1,70m.

Sie reihte sich in die Top-Liga neben Cindy Crawford, Naomi Champbell und Co. ein und wurde DAS Gesicht des „Heroin Chic“. Nach so vielen besonderen Momenten in ihrer beachtlichen Karriere sind wir uns sicher, dass sie auch weiterhin Einfluss auf die Modegeschichte der nächsten Jahrzehnte haben wird.

Jetzt feiert sie jedoch erstmal ihren 50. Geburtstag und wir schauen uns einige ihrer schönsten Bilder an. Happy Birthday Kate!