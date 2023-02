Abrechnung: Katja Krasavice legt sich mit Dieter Bohlen an

Katja Krasavice hat sich in einem fast fünfminütigen Video an Dieter Bohlen gewendet und warf ihm vor, er würde in Interviews lügen.

Der Streit und Sexismus-Skandal

Den Streit zwischen der Rapperin und dem „Poptitan“ hatte die „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin Jill Lange ausgelöst. Bohlen meinte, Lange ließe sich „durchnudeln“ – das führte zu einem Sexismus-Skandal. Die 22-Jährige hatte sich nach dem Abitur für eine Karriere als Reality-Star entschieden und war unter anderem in „Are You The One“ zu sehen.

Daraufhin kritisierte Krasavice ihren „DSDS“-Kollegen als „alten, weißen, sexistischen Typen“, der Slutshaming betreibe, und veröffentlichte einen Disstrack auf TikTok. Der 69-Jährige sagte darauf der „Bild“, er habe wenig mit Krasavice zu tun und RTL lasse auch Leute in die DSDS-Jury, die er persönlich „scheiße“ findet.

Die Behauptungen im aktuellen TikTok

In dem aktuellen TikTok behauptet die gebürtige Tschechin nun, dass Bohlen in dem „Bild“-Interview lüge. Bohlen erklärte, er sei „nicht so doof“, sich Krasavices Nummer geben zu lassen. Die Rapperin sagte nun das Gegenteil. Als Beweis zeigt sie einen Chatverlauf, der angeblich zwischen den beiden stattfand. Darin lobe Bohlen die 26-Jährige für ihren Auftritt im gemeinsamen Song „You’re My Heart, You’re My Soul“ und habe darum gebeten, mit auf dem Cover zu erscheinen.

Sie sagt weiter, Bohlen sei scheinheilig. Während er sich in der Öffentlichkeit von ihr distanziere, habe er hinter den Kulissen wegen ihres Erfolges unbedingt mit der Leipzigerin arbeiten wollen. Der Musiker arbeite für Erfolg auch mit Leuten zusammen, die er eigentlich überhaupt nicht leiden kann.

Wird Katja Krasavice aus der DSDS-Jury geworfen?

Krasavice und Bohlen sitzen mit Pietro Lombardi und Leony bei der 20. Staffel von „DSDS“ in der Jury. Momentan werden auf RTL+ und im Fernsehen die Castings gezeigt. Die kritisierte Stelle mit Lange war zunächst nur in dem Streamingportal zusehen, bei der TV-Ausstrahlung wurde die Folge geschnitten. Mittlerweile wurde sie online ebenfalls bearbeitet.

Den Streitigkeiten folgten Spekulationen, ob die Jury für die Live-Sendungen neu besetzt werden könnte. Ein Sender-Sprecher sagte der Deutschen Presseagentur: „Die DSDS-Liveshows starten im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen.“