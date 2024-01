Was beim Sex-Date von Katja Krasavice und Finch passiert sein soll

War wirklich jeder Part des Treffens PR-Gag?

Das machte schnell die Runde: Ende Januar hat die Sängerin Katja Krasavice den Rapper Finch zu einem Sex-Date eingeladen. Grund dafür war wohl eine verlorene Wette, bei der die 27-jährige Finch in Sachen Streaming-Zahlen unterlag. Am Sonntagabend, den 28. Januar, war es dann so weit – und die beiden Künstler:innen nahmen ihre Fans auf ihr vermeintlich privates Treffen gleich mit. Stories, Livestreams und Posts ließen die Follower:innen an ihrem offiziell als One-Night-Stand betitelten Treffen teilhaben.

Sex-Date-Wette als PR

Das Date stellte sich schlussendlich – wer hätte es gedacht – als PR-Gag heraus und der 33-Jährige verkündete in seiner Story: „So Leute, am 9. Februar erscheint unsere neue gemeinsame Single ,One-Night-Stand´“. Neben ihm saß dabei Krasavice und winkte in die Kamera.

„Was geht bei dem?“

Eine Handy-Aufnahme, die wiederum die Sängerin in ihrer Instagram-Story teilte, beschäftigte die Fans aber fast mehr als die Song-Ankündigung. In dem veröffentlichten Clip ist Finch im Badezimmer stehend zu sehen – und zwar mit halbwegs hängender Hose vor dem Waschbecken. Es scheint so, als würde er ins Waschbecken urinieren. Krasavice fragt dazu: „Was geht bei dem?“ Und im Hintergrund hört man ein Plätschern.

Ins Waschbecken pinkeln? Ernsthaft?

Der „Bild“ sagte Finch erst kürzlich, dass er seit Jahren nur in Waschbecken pinkeln würde. Und gab direkt Tipps mit: „Nicht direkt am Rand andocken und nur kaltes Wasser zum Wegspülen verwenden. Wenn heißes Wasser auf den Lörres kommt, kann das echt weh tun.“