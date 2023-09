Katja Krasavice läuft in 3.000-Euro-Unterwäsche durch Berlin

Auf Instagram teilte sie Fotos vom Ausflug. Fans wünschten, sie hätten auch „dieses Selbstbewusstsein“.

Am Wochenende des 24. September hat Katja Krasavice in einem transparenten, mit Strass besetzten Unterwäsche-Set auf der Berliner Museumsinsel so einige Blicke auf sich gezogen.

Die Aktion kündigte die deutsche Rapperin bereits am Vortag in einer Instagram-Story an und gab einen Teaser ihres Agent-Provocateur-Oberteils. Die schwarzen Dessous kombinierte Krasavice letztendlich mit geblümten Strapsen, Swarovski-Schmuck, Louboutin-High-Heels und einer Rolex-Uhr.

Die Fotos des freizügigen Ausflugs lud die Rapperin kurz darauf als Instagram-Post hoch. In der Caption schrieb sie dazu: „Unterwäsche für 3000 Euro tragen, um sonntags damit in Berlin spazieren zu gehen.“ Auf fast allen Bildern kann man im Hintergrund viele überrascht dreinschauende Menschen erkennen. In der Kommentarspalte zum Beitrag erhielt Katja Krasavice viel Zuspruch für die Aktion. Eine Userin erklärte: „Genau so will ich eigentlich tagtäglich rumlaufen. Aber Menschen würden sagen, ich sei eine Gefährdung für mich und mein Umfeld.“ Und eine weitere meinte, sie hätte gerne „dieses Selbstbewusstsein“.

Zuletzt enthüllte die Sängerin ein neues Tattoo: ein QR-Code, der zu ihrem Only-Fans-Account führt. Darunter steht in Versalien „Pay Me“, was übersetzt „Bezahl mich“ heißt.

Am 1. September erschien außerdem ihre Platte EIN HERZ FÜR BITCHES, die es auf den ersten Platz der Album-Charts schaffte. Somit knackte Katja Krasavice ihren persönlichen Rekord und landete mit drei Werken in drei aufeinanderfolgenden Jahre auf der Nummer eins.