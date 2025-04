Katy Perry: Spott für Cringe-Choreografie bei ihrer „Lifetimes“-Tour

Jetzt hebt Katy Perry aber ab: Mit Jeff Bezos’ Rakete ging’s ins All

„Endzeit-Scheiße“: Katy Perrys Ausflug ins All wird stark kritisiert

Katy Perry ist zurück auf der Bühne – doch der Auftakt ihrer „Lifetimes Tour“ kam nicht so gut an, wie sich die Sängerin/Hobby-Astronautin sich das vielleicht vorgestellt hat. Im Netz kursieren einige Clips vom Tourstart in Mexiko-Stadt, die wegen einiger peinlicher Tanzmoves Aufmerksamkeit erregt haben.

Unbeholfen stakst Perry über die Bühne, hantiert uninspiriert mit einem Lichtschwert und verteidigt sich schlapp gegen Tänzer, die an einem Seil hoch und runter gezogen werden. Das harte Urteil der Kommentatoren auf Instagram und TikTok: „Sie hätte lieber mehr Zeit im Proberaum als im Weltall verbringen sollen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Katy Perry: Spott für ihre Low-Energy-Performance

Nach ihrem elfminütigen Weltraum-Trip vor rund einer Woche wirkte Katy Perry beim Auftakt ihrer dreitägigen Residency in der Arena CDMX, als wäre die Schwerkraft der Erde noch immer ein Problem für sie: Perry setzt bei der Show auf ein Konzept rund um ein Video-Game-Setting: Katy als „halb Mensch, halb Maschine“ im Kampf gegen eine „allmächtige KI namens Mainframe“. Auch das eine recht platte SciFi-Storyline, was aber verschmerzbar wäre, wenn der Rest der Show überzeugen würde. Schließlich erwartet das Publikum, das mittlerweile zum Teil hunderte von Euro für ein Ticket ausgibt, auch entsprechendes Entertainment. Superstars wie Taylor Swift, Lady Gaga und Beyoncé wissen das und fahren daher live entsprechend viel auf.

Viral gehen jetzt aber vor allem Szenen, in denen Perry mit einer „Lichtschwert“-Stabwaffe im Schneckentempo über die Bühne tänzelt – der Kampf gegen das „Mainframe“ mutet dabei eher wie ein launiges Improvisationsspiel als ein Pop-Spektakel an. Reddit-User frotzeln: „Selbst Kinder hätten einen besseren Fight choreografiert.“

In einem weiteren Clip sieht man Katy Perry eine Bodenrolle hinlegen, die an eine Schulaufführung erinnert – begleitet von Kommentaren mit Spottfaktor. Im Oktober kommt Katy Perry mit der „Lifetimes“-Tour auch nach Deutschland. Vielleicht sitzt die Choreo bis dahin dann etwas sicherer.

Die Live-Shows für Deutschland

17.10.2025 – Hannover, ZAG Arena

21.10.2025 – Berlin, Uber Arena

23.10.2025 – Köln, LANXESS Arena

31.10.2025 – München, Olympiahalle