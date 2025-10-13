Diane Keaton: Freundin Carol Bayer Sager spricht über großen Gewichtsverlust vor dem Tod

Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Ihre Freundin Carol Bayer Sager erinnert sich an drastischen Gewichtsverlust und letzte gemeinsame Momente.

Carol Bayer Sager, langjährige Freundin von Diane Keaton, hat sich für die Presse an das letzte Treffen mit am Samstag, 11. Oktober, verstorbenen Schauspielerin zurückerinnert. In den Wochen vor dem Tod der Oscar-Preisträgerin soll sie stark abgebaut haben – die Freundin war besorgt. Die Todesursache von Keaton, die 79 Jahre wurde, bleibt weiterhin ungeklärt.

Diane Keaton sei „sehr dünn“ geworden

Carol Bayer Sager sagte in einem Interview mit „People“, sie habe den Hollywood-Star „erst vor zwei oder drei Wochen“ gesehen und sei von der drastischen Veränderung ihres Aussehens „überrascht“ gewesen. Die Songschreiberin erklärte weiter, Keaton sei „sehr dünn“ geworden und habe stark an Gewicht verloren.

„Kreativität und Lebensfreude“ blieben bis zuletzt unverändert

Laut Sager hatte die Schauspielerin einen Großteil des Jahres in Palm Springs, Kalifornien, verbracht, um ihr Haus zu reinigen, nachdem es Anfang 2025 durch die Waldbrand-Serie „beschädigt“ worden war. Die beiden Freundinnen hätten sich deshalb nicht mehr so oft gesehen, so die Komponistin. Als Diane Keaton zurückkehrte, sei Sager „ziemlich schockiert“ gewesen, wie viel Gewicht ihre langjährige Freundin verloren hatte. Die „Kreativität und Lebensfreude“ der Darstellerin seien trotz der körperlichen Veränderungen „so lebendig geblieben wie je zuvor“.

Zuletzt arbeiteten die beiden an Keatons Weihnachts-Single „First Christmas“, die Ende 2024 veröffentlicht wurde. Der Star „liebte es“ angeblich, den Song aufzunehmen. Die Hollywood-Ikone „sang mit so viel Herz“, dass ihr selbst während der Session die Tränen gekommen seien, erinnerte sich Sager. Die Komponistin beschrieb Keaton bis zuletzt als „voll und ganz mit Leben beschäftigt“.

Hollywood zollt Diane Keaton Tribut

Auch andere Promis zollen der Verstorbenen ihr Tribut. Bette Midler, die zusammen mit Diane Keaton im Film „Der Club der Teufelinnen“ zu sehen war, schrieb auf Instagram: „Die brillante, schöne, außergewöhnliche Diane Keaton ist von uns gegangen. Ich kann nicht sagen, wie unerträglich traurig mich das macht. Sie war urkomisch, ein vollkommenes Original, ganz ohne Hintergedanken oder Konkurrenz.“

Auch Goldie Hawn – ebenfalls aus „Der Club der Teufelinnen“ bekannt – verabschiedete sich in rührenden Worten: „Diane, wir sind nicht bereit, dich zu verlieren“, teilte sie auf der Social-Media-Plattform. Sie schrieb weiter: „Du hast uns eine Spur aus Feenstaub hinterlassen, mit Licht und Erinnerungen jenseits aller Vorstellung.“

Steve Martin, mit dem sie zusammen „Vater der Braut“ gedreht hatte, postete ein Bild mit einem Insider-Witz der beiden. In der Caption schrieb er, dieser bringe die „wundervolle Freundschaft mit ihr“ auf den Punkt.