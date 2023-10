Keanu Reeves‘ Band Dogstar veröffentlicht neues Album

SOMEWHERE BETWEEN THE POWER LINES AND PALM TREES ist das dritte Studioalbum der Indie-Rock-Band.

Nach mehr als 20 Jahren musikalischer Pause kehrt Dogstar zurück. Die kalifornische Indie-Rock-Band um Keanu Reeves veröffentlicht ihr drittes Studioalbum SOMEWHERE BETWEEN THE POWER LINES AND PALM TREES. Dabei stellen die zwölf Tracks der Platte die erste Musik seit ihrem 2000er Werk HAPPY ENDING dar.

Der Hollywood-Star gründete in den Neunziger-Jahren mit Gitarrist und Sänger Bret Domrose und Schlagzeuger Robert Mailhouse die Band Dogstar. Seit der Veröffentlichung ihrer 1996er Vier-Track-EP QUATTRO FORMAGGI tourte das Trio durch die Welt, spielte auf dem Glastonbury Festival, war Vor-Act von David Bowie und mit Bon Jovi in Australien unterwegs. Nach einem Auftritt in Japan im Jahr 2002 wurde es still um die Band. Die Mitglieder gingen getrennte Weg. Reeves sah man fortan als Schauspieler auf der großen Kinoleinwand.

Als die Indie-Rock-Band dann Anfang des Jahres auf dem „Bottle Rock Napa Valley“-Musikfestival erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne stand, stieg auch die Hoffnung der Fans auf ein neues Album. Dogstar veröffentlichte kurz darauf die Singles „Everything Turns Around“, „Breach“ und „Glimmer“ und gab damit einen Vorgeschmack auf den Sound der Platte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Derzeit befindet sich das Trio auf großer „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“-Tournee. Dafür treten sie in mehr als 35 Städten in den USA auf und stehen auch für drei Termine in Japan auf der Bühne. Am 10. Oktober präsentiert Dogstar ihr neues Album im Capitol Theatre in New York. Dafür wird ein Livestream eingerichtet, der es Fans weltweit erlaubt, die Alternative-Rock-Band live performen zu sehen.

Hört hier in das neue Album SOMEWHERE BETWEEN THE POWER LINES AND PALM TREES rein: