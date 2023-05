Dogstar mit Keanu Reeves: Erster Auftritt seit 20 Jahren

Keanu Reeves' Band Dogstar spielte nach mehr als 20 Jahren ihren ersten Gig auf dem BottleRock Festival in Kalifornien.

Die meisten Menschen dürften Keanu Reeves als Schauspieler kennen. Erst im März 2023 kam „John Wick: Kapitel 4“ in die deutschen Kinos. Der fünfte Teil der actionreichen Filmreihe mit Reeves als Auftragskiller und Antiheld in der Hauptrolle ist bereits in Planung. Dass der kanadische Schauspieler auch als Musiker unterwegs ist, wissen nur wenige.

Dogstar nennt sich die dreiköpfige Band rund um Keanu Reeves, Bret Domrose und Robert Mailhouse. Letzterer wurde in den Neunzigern durch Kultserien wie „Days of Our Lives“ und „Seinfield“ bekannt. 1994 spielte er im Film „Speed“ an der Seite seines Schauspielkollegen. Nun zelebrierten Dogstar ihren ersten Auftritt nach über 20 Jahren Pause.

Erster Dogstar-Auftritt nach 20 Jahren

Am vergangenen Samstag, den 27. Mai, spielten Dogstar als Überraschungsact auf den BottleRock Festival in Napa Valley. Ihre Performance umfasst zwölf Songs, mit einer Mischung aus Titeln aus Dogstars beiden Alben OUR LITTLE VISIONARY aus dem Jahr 1996 und HAPPY ENDING von 2000. Außerdem zu hören waren Songs aus der in Arbeit befindlichen dritten LP der Band, darunter „Glimmer“ und „Flowers“.

Der Auftritt bei BottleRock war Dogstars erster seit mehr als 20 Jahren. Ihr letztes Konzert fand im Oktober 2002 in Japan statt. Im gleichen Jahr löste sich die Band auf. Domrose performte später als Solokünstler, spielte kurzzeitig Gitarre bei der Band „Berlin“ und schreibt derzeit Musik für Film und Fernsehen. Reeves und Mailhouse traten zeitweilig gemeinsam in einer Formation namens „Becky“ auf.

Im Juli 2022 verkündeten Dogstar dann ihr Comeback. „We are back“, posteten sie in John-Wick-Manier auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Seitdem hat das Trio regelmäßig Updates aus dem Studio hochgeladen. Im Dezember kündeten sie dann ihre neue Platte an. Wann genau diese erscheinen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Dogstar – Anfänge & Mitglieder

Die Entstehung von Dogstar war eine zufällige Begegnung zwischen Robert Mailhouse und Keanu Reeves in einem Supermarkt im Jahr 1991. Mailhouse trug an jenem Tag einen Pullover der Eishockeymannschaft Detroit Red Wings. Reeves, der ein großer Fan der Mannschaft und selbst begeisterter Spieler des Sports ist, fragte ihn scherzhaft, ob Mailhouse noch einen Tormann bräuchte. Diese Begegnung legte den Grundstein für Dogstar.

Als die beiden Männer ihre Freundschaft schlossen, begannen sie sogleich, zusammen zu jammen. Mailhouse spielte das Schlagzeug. Reeves übernahm die Bassgitarre und den Gesang. 1992 kam Gregg Miller als ursprünglicher Leadgitarrist und Sänger hinzu. 1994 wurde er durch Bret Domrose ersetzt. Die Band nannte sich ursprünglich Small Fecal Matter und dann BFS (Big Fucking Shit oder Big Fucking Sound), bevor sie sich für Dogstar entschied, nachdem Mailhouse den Namen im Buch „Sexus” von Henry Miller gefunden hatte.

Dogstar, Bowie & Bon Jovi

Kurz nach ihrer Gründung, erschien 1995 Dogstars erste EP QUATTRO FORMAGGI. Im gleichen Jahr gingen sie auf Tour durch die USA und spielten als Vorband für David Bowie und eröffneten für Bon Jovi bei deren „Crossroads“-Tour in Australien sowie Neuseeland.

Mit QUATTRO FORMAGGI veröffentlichten sie 1996 ihren ersten Tonträger in Form einer Vier-Track-EP. Ein Jahr später folgte ihr Debütalbum OUR LITTLE VISIONARY, das allerdings nur in Japan vertrieben wurde. Sound: Alternative-Rock.

Die Band trat auch bei den Zee Cine Awards in Indien, beim Zwemdokrock Festival 1996 in Belgien und beim Glastonbury Festival 1999 auf. Im selben Jahr folgte ihr zweites Album HAPPY ENDING. Domrose bezeichnete die Musik auf dieser Platte als „pop-aggressiver“ als die früheren Werke der Band. Wir sind gespannt wie das dritte Album von Dogstars klingen wird. Einen Vorgeschmack gab es bereits beim BottleRock.