Kele Okereke hat am Wochenende einen neuen Song veröffentlicht

Kele Okereke kennt Ihr alle als Sänger von Bloc Party. Mit denen veröffentlichte er zuletzt in neuer Besetzung ihr fünftes Album HYMNS. Im Januar 2016 war das; in den Jahren 2010 und 2014 brachte Okereke unter seinem Vornamen Kele zudem zwei Soloalben heraus. Nun, so scheint es, legt er nach: Mit „Yemaya“ hat er unter seinem vollen Namen einen neuen Song veröffentlicht. Ob der ein Vorbote einer neuen EP oder eines neuen Soloalbums ist, kann derzeit nur spekuliert werden. Bereits bestätigte Tourdaten aber legen nahe, dass Kele Okereke 2017 nicht nur einmalig von sich hören lassen möchte.

https://www.youtube.com/watch?v=zlVuae74xos Video can’t be loaded: Kele Okereke – ‘Yemaya’ (Official) (https://www.youtube.com/watch?v=zlVuae74xos)

Kele Okereke auf Tour 2017 – die Termine:

05/12 – Madrid, ES @ Moby Dick

05/13 – Bologna, IT @ Covo Club

05/17 – Berlin, DE @ Badehaus Szimpla

05/18 – Amsterdam, NL @ Melkweg

05/19 – Paris, FR @ Cafe De la Danse

05/21 – Brussels, BE @ Les Nuits Botanique @ Musée, Botanique

05/22 – London, UK @ St. Pancras Old Church