Kelly Osbourne dankt Fans nach dem Tod von Vater Ozzy

Kelly Osbourne dankt den Fans für ihre Liebe und Unterstützung nach dem Tod ihres Vaters Ozzy.

Knapp zwei Wochen nach dem Tod von Ozzy Osbourne hat sich Tochter Kelly in einem emotionalen Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit gewandt. In ihrer Story vom Montag (4. August) bedankte sie sich bei den Fans für die überwältigende Anteilnahme und gab einen intimen Einblick in ihre Trauer: „Ich habe mich hundert Mal hingesetzt, um dies zu schreiben, und weiß immer noch nicht, ob die Worte jemals ausreichen werden“, beginnt Kelly ihre Nachricht. „Aber aus tiefstem Herzen: Danke.“

Rückzug nach dem Todesfall

Seit dem Tod der Metal-Ikone am 22. Juli hatte sich die Familie Osbourne weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nur vereinzelt meldete sich Kelly Osbourne zu Wort, etwa durch die geteilten Lyrics des Black-Sabbath-Songs „Changes“, den sie einst gemeinsam mit ihrem Vater performte. Nun folgt ein ausführliches Dankeschön an alle, die Ozzy Osbourne geliebt haben.

„Die Liebe, die Unterstützung und die wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch erhalten habe, haben mir wirklich geholfen, die schwerste Zeit meines Lebens zu überstehen“, schreibt die Tochter der Rocklegende. Osbourne beschreibt ihre Trauer als etwas, das „in Wellen“ kommt. Sie sei momentan nicht in der Lage, wieder vollständig „in Ordnung“ zu sein. Begleitet wurde ihr Post von einem kurzen Ausschnitt des Songs „See You On the Other Side“, einer bewegenden Ballade aus Ozzys Solo-Discografie.

Osbourne wurde mit Blumenarrangement geehrt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Letzte Ehre für den „Prince of Darkness“

Ozzy Osbourne ist am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstorben. Über die genaue Todesursache ist bislang nichts bekannt. In den letzten Jahren kämpfte der legendäre Sänger unter anderem mit Parkinson und den Folgen eines schweren Sturzes.

Am 30. Juli fand in seiner Geburtsstadt Birmingham eine öffentliche Trauerfeier statt. Tausende Menschen gingen auf die Straßen, um dem „Prince of Darkness“ die letzte Ehre zu erweisen. Viele Fans legten Blumen auf der Black-Sabbath-Bridge nieder. Die Osbourne-Familie- Kelly, Sharon, Jack und Aimee, stieg nahe der Black-Sabbath-Bridge aus ihrem Wagen, um die Fans persönlich zu begrüßen. Einen Tag später folgte eine private Beisetzung auf dem Anwesen der Familie in Buckinghamshire. Zahlreiche Wegbegleiter und Kolleg:innen aus der Musikbranche nahmen teil. Osbournes letzte Ruhestätte liegt Berichten zufolge an einem See auf dem Familiengrundstück.