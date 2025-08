Buckingham Palace: „Paranoid“-Tribut für Ozzy Osbourne

Ehrenhafter Abschied: Militärkapelle zollt Ozzy Osbourne mit „Paranoid“ Respekt.

Die königliche Militärkapelle Band of the Coldstream Guards hat Ozzy Osbourne mit einer Instrumentalversion des Black-Sabbath-Klassikers „Paranoid“ geehrt, gespielt beim traditionellen Wachwechsel vor dem Londoner Schloss. Der ungewöhnliche Auftritt erfolgte am 31. Juli, nur einen Tag nach Osbournes öffentlicher Trauerfeier in seiner Heimatstadt Birmingham.

Wie „Blabbermouth“ berichtete, besteht die Militärband aus Musiker:innen des Royal Corps of Army Music und gehört zu den 14 regulären Armeebands Großbritanniens. Mit Blechbläsern, Holzbläsern, Schlagwerk und Dirigent führten sie den kompletten Song aus dem Jahr 1970 auf. Rein instrumental, doch mit hohem Wiedererkennungswert.

Der Königliche Tribut im Video:

Fans besuchten Trauerfeier

Der Auftritt war nicht nur musikalisch bemerkenswert, sondern auch zeitlich bedeutsam. Am selben Tag fand Osbournes private Trauerfeier statt. Die öffentliche Prozession am Tag zuvor hatte zahlreiche Fans nach Birmingham gelockt. Viele legten Blumen auf der Black-Sabbath-Bridge nieder, auch Ehefrau Sharon und die Kinder Aimeé, Kelly und Jack waren anwesend.

König Charles mit eigener Radioshow

Der Auftritt der Armee-Band steht auch im Zusammenhang mit König Charles’ musikalischem Engagement. Bereits im Juli spielte das Ensemble etwa „Pink Pony Club“ von Chappell Roan zum Pride Month. Charles hatte zudem im März seine eigene Apple-Music-Radioshow „The King’s Music Room“ gestartet, in der er Musik als verbindende Kraft lobte.

Ozzy Osbourne ist am 22. Juli im Kreise seiner Familie im Alter von 76 Jahren verstorben. Nur wenige Wochen nach seinem letzten Bühnenauftritt mit Black Sabbath im Rahmen des Abschiedskonzerts Back to the Beginning. Schon 2002 hatte er „Paranoid“ für Queen Elizabeth II und die damaligen Prinzen Charles, William und Harry bei der Party at the Palace zum Goldenen Thronjubiläum gespielt.