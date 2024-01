„Kevin – Allein zu Haus“: McCallister-Anwesen gibt’s jetzt als Lego-Set

Fans können nun ihr eigenes Lego-Haus so bauen, dass es auch wirklich einbruchssicher ist.

„Kevin – Allein zu Haus“-Fans haben nun die Möglichkeit, sich das Anwesen der Familie McCallister in die eigenen vier Wände zu holen. Und zwar gibt es das mehrstöckige Gebäude als neues Bau-Set in der „Lego Ideas“-Reihe.

Weltweiter Support für das neue Lego-Set

Mit dem „Home Alone“-Set geht der Spielwarenhersteller dem Vorschlag eines Fans nach – weltweit erhielt die Idee auf der „Lego Ideas“-Website mehr als 10.000 Unterstützer:innen.

Da das Haus, welches mit der ausgiebigen Darstellung in der 1990er Action-Komödie mit Macaulay Culkin in der Hauptrolle berühmt wurde, nun tatsächlich in den Handel kommt, werden selbst die ursprünglichen Designer:innen des Anwesens mit einem Prozent der Lizenzgebühren am Erfolg beteiligt.

Einbruchssicherer Aufbau

Der „Home Alone“-Baukasten ist bereits im Handel verfügbar und bietet die Möglichkeit das Haus so wie Protagonist Kevin mit zahlreichen Fallen auszustatten oder auch Eigenkreationen einzubauen, sodass sich Einbrecher wie Harry und Marv keinen Zutritt verschaffen und kostbare Dinge klauen können. Preislich geht es bei 264 Euro los. Hier geht’s zum Shoppen.