YouTuber erstellt Fake-Trailer von „Kevin – Allein zu Haus 3“

Ein YouTuber lässt Kevin und die „feuchten Banditen“ nach 33 Jahren wieder aufeinandertreffen.

33 Jahren nach Veröffentlichung des Originals sorgte ein YouTuber mit einem Fake-Trailer zum „dritten Teil“ von „Kevin – Allein zu Haus“ für einige Spekulationen bei den Fans. Binnen anderthalb Wochen bekam das Video Klicks im Millionenbereich. Nun steht offiziell fest, dass es keinen dritten Teil mit Macaulay Culkin in der Rolle des Kevin McCallisters 2024 geben wird.

Kevin kommt zurück um sich zu rächen

Der Trailer zum angeblichen neuen dritten Teil „Kevin’s Revenge“ (zu Deutsch: „Kevins Rache“) lässt die Idee aufleben, wie es wäre, wenn der erwachsene Kevin erneut auf das altbekannte Einbrecherduo Marv Murchins and Harry Lyme treffen würde. In dem Video lässt das kriminelle Duo, das im Film als die „feuchten Banditen“ bezeichnet wird, Kevin mit einer Weihnachtskarte wissen, dass sie zurückgekehrt sind: „Wir sind wieder da, kleiner Kumpel.“ Kevin lässt daraufhin seine Kindheit Revue passieren, in der seine Mutter ihn alleine zu Hause zurückgelassen hatte, und bereitet sich auf den Besuch der Einbrecher vor.

Tatsächlich existiert der dritte Teil des Franchises bereits. Dieser erschien 1997, hatte allerdings nicht so einen kommerziellen Erfolg wie die ersten beiden Teile. Im ersten „Kevin – Allein zu Haus“ aus dem Jahr 1990 spielt Macaulay Culkin den achtjährigen Kevin McCallister, der von seiner Familie, die über die Feiertage verreist, versehentlich zu Hause zurückgelassen wird und sich allein gegen ein kriminelles Einbrecherduo wehren muss. Im zweiten Teil verliert sich Kevin in New York. Insgesamt gibt es sechs Filme, von denen Macaulay Culkin allerdings nur in Teil Eins und Zwei mitspielt.

Zuletzt erhielt Macaulay Culkin einen Stern auf dem Hollywood „Walk of Fame“. Dieser Feier wohnte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Brenda Songs und ihren zwei gemeinsamen Kindern bei.