Kida Khodr Ramadan muss ins Gefängnis

Kida Khodr Ramadan, bekannt für seine Rolle in „4 Blocks“, steht vor einer drohenden Haftstrafe aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Der Schauspieler fuhr in den vergangenen Jahren häufig ohne Fahrerlaubnis und wurde dabei schon mehrfach erwischt. Zusätzlich machte er sich auch wegen Urkundenfälschung strafbar. Diese Vergehen führten zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung und der Auflage, 20.000 Euro an wohltätige Einrichtungen zu zahlen. Da er dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkam, wurde die Bewährung widerrufen, und die Gefahr einer Haftstrafe bestand. Nun gab die Staatsanwaltschaft Berlin bekannt, wann Ramadan seine Haft antreten muss.