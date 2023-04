Drake sampelt Kim Kardashian auf neuem Song, wie sie von Scheidung mit Kanye West spricht

Hält die Fehde zwischen Drake und Kanye West etwa immer noch an? Ende 2021 trafen sich die beiden Rapstars zur Aussöhnung und traten anschließend sogar gemeinsam bei einer Show in Los Angeles auf. Doch nun hat Drake ein weiteres Mal gegen Ye geschossen: Am Freitag stellte der Rapper in einer Folge der „Sound 42’s The Fry Yiy Show“ auf dem Sender SiriusXM Radio seinen neuen Track „Rescue Me“ vor. In dem Song verwendet der 35-Jährige eine Audioaufnahme von Kim Kardashian, in der sie über ihre Scheidung mit Kanye West spricht.

Die Audioaufnahme stammt aus dem Serienfinale der Reality-TV-Show „Keeping Up With the Kardashians“, die im Juni 2021 eingestellt wurde. Seither haben die Kardashians eine neue Show namens „The Kardashians“, die auf Hulu und Disney + läuft. Kim Kardashian wird in dem Track wie folgt zitiert: „Ich bin nicht so weit gekommen, nur um so weit zu kommen und nicht glücklich zu sein. Erinnere dich daran.“ In der vergangenen Woche hatte zudem der Produzent BNYX einen Clip aus Drakes Instagram-Story bei Twitter geteilt, in dem man Auszüge aus „Rescue Me“ hören kann. Dazu schrieb BNYX: „Ich weiß noch, wie ich die Drake-Acapellas zu meinen Beats hinzugefügt habe, um zu sehen, ob sie hart sind. Now look.“

I remember when I used to add the Drake acapellas to my beats to see if they was hard. Now look pic.twitter.com/wEBTfBpKkw — BNYX® (@BNYX) March 26, 2023

Seit einigen Monaten macht Kanye West immer wieder mit rassistischen, verschwörungstheoretischen und antisemitischen Aussagen und Aktionen auf sich aufmerksam. Zuletzt postete der Rapper und Designer Ende März 2023 ein Bild von dem Filmplakat von „21 Jump Street“ und schrieb dazu: „Weil ich Jonah Hill in „21 Jump Street“ gesehen habe, mag ich jüdische Menschen wieder. Niemand sollte seine Wut auf ein oder zwei Individuen in Hass auf Millionen Unschuldige umwandeln.“ Die britische BBC hat kürzlich angekündigt, einer Dokumentation über den Rapper zu produzieren mit dem Arbeitstitel „We need to talk about Kanye“.