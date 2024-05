OMR Festival 2024: Shirin David, Ski Aggu und Tokio Hotel live dabei

Das Digital-Festival OMR wartet auch 2024 wieder neben Workshops mit einigen Konzerten auf. Alle Infos hier.

Von 07. bis 08. Mai 2024 findet in der Messe in Hamburg wieder das Festival der Online Marketing Rockstars (kurz: OMR) statt. Hauptsächlich geht es bei dem Digital-Event um Weiterbildungsworkshops rund um Trends im Online-Marketing-Bereich, aber auch einige Bands werden dort live auftreten.

Diese Artists sind beim OMR-Festival dabei

Shirin David

Tokio Hotel

Ski Aggu

Pantha

Miami Lenz

Shari Who

Miss Leema

Drunken Masters

Crux Pistols

Draft X

Etwa 70.000 Besucherinnen erwartet das OMR 2024. Für Rapperin Shirin David einer ihrer kleineren Festivalauftritte, denn die 29-Jährige spielt diesen Sommer unter anderem auf dem splash! Festival, Lollapalooza und Frauenfeld Festival in der Schweiz.

Und auch Tokio Hotel dürfte den Auftritt auf dem OMR als Vorbereitung für ihre Europatour 2025 nutzen. Am 04. März 2025 startet die Band ihre Tournee mit einem Konzert in Ludwigsburg.

So funktioniert der Einlass zu den Konzerten

Laut der OMR-Support-Website sollen die Konzerte zeitgleich mit den Stand Partys um 18.00 Uhr beginnen und um Mitternacht enden. Die Gigs werden in der Halle B5 stattfinden und die Stand Partys in der Halle A1 und A4.

Der Zugang zu den Live-Shows soll für alle Ticketinhaber:innen möglich sein, der Veranstalter weist jedoch darauf hin, dass aufgrund von Sicherheitsbestimmungen das Prinzip „First come, first serve“ gelte. „Bei vereinzelten Stand Partys kann es sein, dass der Zutritt nur auf Einladung erfolgt“, so heißt es weiter von OMR-Seite.