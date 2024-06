Sean „Diddy“ Combs verliert Ehrendoktorwürde – ehemalige Uni distanziert sich

Combs studierte in den 80er-Jahren an der Howard University in Washington.

Sean „Diddy“ Combs wird seit März 2024 mit mehreren Vorwürfen konfrontiert. Ein vermeintlicher Skandal nach dem anderen kommt ans Tageslicht, die Negativschlagzeilen häufen sich. Nach einer Razzia auf seinem Anwesen wegen möglicher Verwicklung in Menschenhandel tauchte ein Video auf, das den Rapper dabei zeigt, wie er seine Ex-Freundin Cassie Ventura in einem Hotelgang angegriffen hat. Ende Mai behauptete dann die ehemalige Mode-Studentin April Lampros, dass Combs sie im Jahr 1995 vergewaltigt habe. Nun hat sich auch seine ehemalige Hochschule, die Howard University in Washington, von dem Rapper distanziert und ihm die Ehrendoktorwürde entzogen.

Sean „Diddy“ Combs Verhalten sei „unvereinbar mit den Grundwerten“

Was viele über den 54-Jährigen nicht wissen: Er studierte einst Betriebswirtschaftslehre. In den 80er-Jahren fing er das BWL-Studium an der Howard University an, allerdings brach er das Studium ab, um bei „Uptown Records“ zu arbeiten – ein College-Abbruch, der sich gelohnt hat, wie sich zeigte. Zwei Jahre lang büffelte Combs an der Hochschule, die Zeit als Student hat ihm wohl gefallen, denn für ein nach ihm benanntes Stipendium stiftete er viel Geld an die Universität. Dafür verlieh ihm die Howard University dann den Ehrendoktortitel.

Nach der Reihe an Negativschlagzeilen ist Combs den Titel nun allerdings wieder los. In einem offiziellen Schreiben gab seine ehemalige Uni bekannt, dass die Würdigung zurückgezogen wurde. „Das Verhalten von Herrn Combs, wie es in einem kürzlich veröffentlichten Video zu sehen ist, ist so grundlegend unvereinbar mit den Grundwerten und Überzeugungen der Howard University, dass er nicht länger als würdig erachtet wird, die höchste Auszeichnung der Institution zu tragen“, heißt es.

Ehrendoktortitel geht, Ehrenstern bleibt

Auch, wenn Sean „Diddy“ Combs seine Ehrung der Universität verloren hat, darf er sich immer noch an einer Anerkennung erfreuen. Im Jahr 2008 bekam er einen Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“ verliehen. Während seine Universität ein klares Zeichen setzt, scheinen die Inhabenden des berühmten Gehwegs sich nicht von Combs trennen zu wollen. Wie „TMZ“ von einem Sprecher des „Hollywood Chamber of Commerce“ erfahren habe, soll eine Entfernung noch nicht einmal im Raum stehen und selbst wenn, sei die Organisation nach eigenen Aussagen machtlos.

Der Stern Nr. 2362 wird also weiterhin den Namen von Sean „Diddy“ Combs tragen. So sei die Institution zwar berechtigt, die Sterne anfertigen und anbringen zu lassen, nicht aber sie auch wieder entfernen zu lassen.