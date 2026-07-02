K.I.Z und ihr „Nur für Frauen!“-Konzert: 2027 in Wien und mit Ikkimel

Nur Frauen dürfen rein: K.I.Z bringt legendäres Frauen-Konzert 2027 erstmals nach Wien und holt Ikkimel dazu.

Das vermutlich geilste K.I.Z-Konzert steht an, und die Chancen stehen 50/50, dass du ausgeladen bist. Denn die Chance, überhaupt ein Ticket ergattern zu können, ist an das Geschlecht gebunden. Weiblich sollen die Besucherinnen sein, welche zusammen mit den drei Königinnen auf der Bühne „Unterfickt und Geistig behindert“ zum Besten geben. Das neu angekündigte „Nur für Frauen!“-Konzert wird am 8. März 2027 erstmals in Wien stattfinden und hält auch einen ganz besonderen Special Guest bereit.

Männer

Männer haben es schon nicht leicht im Leben. Da kommt man auf die Welt und muss als Alpha-Löwe erst einmal sein Revier markieren. Dann wird einem noch fast die Ausreise von der Bundesregierung verweigert, und die Frauen sind immer so prüde, wenn man sie mal ein bisschen antanzt. Zum Glück gibt es Konzerte von K.I.Z, bei denen man mal so richtig seine angestauten Aggressionen zu „Ein Affe und ein Pferd“ rauslassen kann und sich unter Bierregen in den Moshpit stürzt.

Wer weiß, vielleicht lernt man ja auch noch eine nette Frau kennen. So nach zwei, drei Bier sind die Hemmungen schließlich auch weg. Blöd nur, wenn man als Frau einfach nur die Lieblingslieder mitsingen will, ohne Torsten dreimal erklären zu müssen, dass man wirklich einen Freund hat. Es ist eine Problematik, die besonders in der Konzert- und Clubszene immer wieder auftritt. Die Lösung?!

Anstatt auf die Vernunft der Männer zu setzen, beschließt die Rap-Gruppe K.I.Z seit 2011, das Problem einfach auszuladen. Seitdem können Frauen jährlich am Weltfrauentag feiern, ohne sich Gedanken um einen kurzen Rock oder tiefen Ausschnitt machen zu müssen. Es ist eine 15-jährige Tradition, die es K.I.Z nicht nur ermöglicht, einen Grund zu haben, sich ordentlich in Schale zu schmeißen und die Kleider auszupacken, sondern die auch ein anhaltender „Hallo, Wach?!“-Weckruf an die Musikindustrie und Konzertszene ist.

Special Guest Ikkimel

Special Guest des Konzerts in Wien wird Ikkimel, welche mit der passenden „Sperrt die Männer weg“-Attitude K.I.Z unterstützen wird. Wer jedoch denkt, dass ein Konzert, das nur aus Frauen besteht, weniger abgeht, der täuscht sich gewaltig. Denn Videos aus der Vergangenheit zeigen deutlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ein Konzerterlebnis, welches den Frauen vorenthalten ist, scheint für viele der reine „Urlaub fürs Gehirn“ zu sein.

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Vorverkauf

Der Vorverkauf für das Konzert startet am 2.7. um 16:00 Uhr, und auch dieses Jahr darf man sich allem Anschein nach auf extravagante Kleider freuen, welche von Maxim, Tarek und Nico getragen werden.