Bruno Mars auf Afterparty in Berlin: Was passiert am Montag?

Club 808, Maaya, Anderson .Paak – das Bruno-Mars-Wochenende in Berlin hatte Afterpartys mit echten Showacts. Was am Montag passiert, erfahrt ihr hier.

Was hat Bruno Mars mit einer der berühmtesten Drum Machine der Welt zu tun? Er feiert dort seine Afterparty. Genauer gesagt im Club 808. Für manche kaum zu glauben, dass der Mega-Popstar nach einem randvollen Stadionkonzert in einen kleinen Club in Charlottenburg absteigt. Immerhin feierten dort ebenfalls schon Größen wie Apache 207, Central Cee oder auch Burna Boy. Aber Bruno Mars?

Die „Romantic Tour“ beinhaltet zwar eher Bongos als 808s, dennoch konnten Fans am Freitagabend noch nach dem Konzert die Popgröße im Club antreffen. Wo sonst die basslastige Kick versucht, ein paar Besucher:innen dazu zu bewegen, das Handy wegzulegen und die Hüften zu schwingen, wurde am 26. Juni „Locked Out of Heaven“ voller Inbrunst mit „the man himself“ gesungen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Also: Wo kann man Bruno Mars am Montag, den 29. Juni, antreffen?

Wodka-Flasche oder Konzerttickets

Na toll – da gibt man schon 170 Euro für ein Bruno-Mars-Ticket aus, nur um quer übers ganze Olympiastadion Pixel an einer Leinwand zu betrachten, und hätte sich einfach einen Tisch im 808 reservieren müssen. Der Mindestverzehr an einem Tisch im besagten Etablissement beträgt pro Person zwischen 150 und 200 Euro, aber Bruno Mars sieht man schließlich trotzdem – und die Wartezeit lässt sich mit Wodka Red Bull überbrücken.

Der Freitag ist Geschichte, und am Sonntag konnte man Bruno Mars wenigstens bei sinkender Hitze im Deutschland-Trikot auf seinem Konzert bewundern. Wer danach noch Lust auf einen Teil von Silk Sonic hatte, konnte DJ PEE .WEE im Maaya dabei zusehen, wie er seine Pre-Show ausbaute. Anderson .Paak, der hinter dem Alias steckt, dürfte gut gelaunt gewesen sein – hatte er zuvor auf dem Konzert doch noch bei über 35 Grad ein Bier geext. Berlin bot somit am Wochenende gleich zweimal eine Afterparty mit offiziellen Showacts.

Was passiert am Montag?

Während sich Ticketkäufer:innen am Montag, 29. Juni, auf etwas mildere Temperaturen freuen können, verläuft der Abend dafür auch etwas ruhiger. Es sind keine offiziellen Aftershows angekündigt – was die Frage aufwirft, ob Bruno Mars beim ganzen Deutschland-Trikot-Tragen doch eine Zuneigung zu unserer Nationalmannschaft rund um Nagelsmann aufgebaut hat. Denn direkt nach seiner Show um 22:30 Uhr beginnt das erste KO-Runden-Spiel von Deutschland bei der diesjährigen WM.

Ob es damit zusammenhängt oder schlicht damit, dass selbst in Berlin die arbeitende Bevölkerung nach einem Konzert an einem Montagabend keine Zeit hat, bis in die Puppen zu feiern – wer sich offizielle Tickets fürs Bruno-Mars-Konzert geholt hat, braucht eine After danach sehr wahrscheinlich nicht mehr.