K.I.Z „Nur für Frauen“: Alles zum Konzert am Weltfrauentag

Tickets weg, Hype riesig: K.I.Z feiern den Weltfrauentag mit „Nur für Frauen“ in Berlin. Setlist, Einlass, Anreise – alle Infos auf einen Blick.

Alle Jahre wieder spielen K.I.Z ihr ein Konzert „Nur für Frauen“ am 8. März. So lädt die Rapcrew auch diesen Sonntag, am Weltfrauentag, wieder in ihrer Heimat Berlin ein. Einlass ist nur für Frauen, trans* Frauen, Cis-Frauen, inter* Personen und nicht-binäre Menschen mit weiblicher Einordnung. Männer dürfen die Arena an diesem Abend nicht betreten.

Die drei Rapper Tarek, Nico und Maxim werden sich wie jedes Jahr etwas einfallen lassen und sich als Frauen kostümieren. Das Werbeplakat zeigt die drei als Balletttänzerinnen – vielleicht ist das schon eine Ankündigung für ihr Kostüm? Hier bekommt ihr alle Infos rund um das Konzert.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Die Tickets für das Konzert waren bereits ab 16. Januar zu haben und noch am selben Tag komplett ausverkauft. Im K.I.Z-Shop sowie auf Krasserstoff.com werden eventuell spontan noch übrig gebliebene Tickets zum Weiterverkauf angeboten. Also Augen offen halten – vielleicht lässt sich ganz spontan noch eines abstauben.

Venue-Adresse: Wo findet es statt?

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet Uber Platz 1, 10243 Berlin-Friedrichshain.

Zeiten: Wann geht es los?

Der Einlass beginnt bereits um 17 Uhr, der offizielle Konzertstart ist um 19 Uhr.

Zunächst wird der Support-Act die Bühne betreten und gegen 20 oder 20.30 Uhr kann dann mit K.I.Z und einer rund anderthalbstündigen Show gerechnet werden.

Support: Wer ist mit dabei?

Wer als Support dieses Mal dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Ihr könnt euch aber auf starke Acts freuen – in der Vergangenheit waren No Angels (2023) und die Russian Village Boys (2025) mit dabei.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena befindet sich direkt zwischen den S+U-Bahn-Stationen Ostbahnhof und Warschauer Straße.

Die Station Warschauer Straße ist etwa 5 Minuten zu Fuß von der Arena entfernt. Dort fahren die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9 und S75, die U-Bahnen U1 und U3, die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus) sowie die Tram M10 und M13.

Die Station Ostbahnhof ist etwa 12 Minuten zu Fuß erreichbar. Dort fahren die S-Bahnen S3, S5, S7 und S9, die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) sowie Regional- und Fernverkehr.

Anreise mit dem Auto

In der Stadt am besten der Beschilderung Richtung Friedrichshain folgen. Für Navigationsgeräte empfiehlt sich die Adresse Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin.

Die Veranstaltungslocation empfiehlt aufgrund der zentralen Lage und begrenzter Parkmöglichkeiten jedoch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Parken

Es gibt ein eigenes Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt angrenzt. Hinzu kommen zwei Contipark-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus gegenüber, das zur East Side Mall gehört. Außerdem gibt es die DB-BahnPark-Tiefgarage am Ostbahnhof.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Was genau gespielt wird, ist noch nicht bekannt – sicher aber einige der bekanntesten Tracks aus verschiedenen Alben. Hier könnt ihr euch die Setlist vom vorherigen Jahr anschauen; viele dieser Songs werden bestimmt auch dieses Jahr wieder gespielt.

Ehrenlos

Frieden

Urlaub fürs Gehirn

Unterfickt und geistig behindert

Survivor

Bier

2001

Görlitzer Park

Hurra die Welt geht unter

Kinderkram

Neuruppin

Berlin wird dich töten

Vierspur

Filmriss

Sensibel

Rap über Hass

Geld

Applaus

Sommer meines Lebens

Ein Affe und ein Pferd

UNDERTHEKER (Drunken-Masters-Cover)

VIP in der Psychiatrie

Fremdgehen

Geld wie ein Magnet

Spasst / Böhses Mädchen /

Ich ficke euch (alle)

Familienfeier

In den letzten Jahren waren immer wieder Überraschungsgäste mit dabei. Letztes Jahr in Hamburg war zum Beispiel Paula Hartmann dabei. Wer dieses Jahr auf die Bühne kommen wird, ist noch ungewiss.

Was gibt es noch zu beachten?

Da das Konzert ausverkauft ist, wird einiges los sein. Plant daher etwas Zeit ein und kommt ein wenig früher zur Location. Außerdem gilt: In der Uber Arena sind Taschen nur bis maximal DIN-A4-Größe erlaubt.

Das Konzert findet am 8. März statt – dem Weltfrauentag bzw. Feministischen Kampftag. Es soll Frauen einen Safe Space zum Feiern bieten und gleichzeitig auf gesellschaftliche Missstände und Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Aus diesem Grund ist die Teilnahme ausdrücklich nur Frauen, trans* Frauen, Cis-Frauen, inter* Personen sowie nicht-binären Menschen, die sich eher weiblich einordnen, erlaubt.