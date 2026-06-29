„Scheißt nicht auf den Boden“: Noah Kahan nach Konzert-Eklat

Bei Noah Kahans Konzert in Philadelphia schockierte ein Toiletten-Eklat Fans und Personal. Der Sänger reagierte öffentlich – und mahnte seine Fans.

Es ist eine düstere Zeit, um bei Konzert-Locations zu arbeiten – zumindest wenn sich diese Location auf Noah Kahans Nordamerika-Tour befindet. Der „The Great Divide“-Sänger sah sich gezwungen, seine Fans an die soziale Etikette rund um den Toilettengang und das „Große Geschäft“ zu erinnern – aus gegebenem Anlass.

Noah Kahan hat etwas vom Kindergarten-Erzieher, wie er mit akustischer Gitarre, geflochtenen Haaren und Pädagogik-Hacks seinen Fans den Klogang nahebringt. Sie sollen ihm nachsprechen: „Ich schwöre feierlich, dass ich mir nicht in die Hose machen werde. Und wenn ich es tue, werde ich es nicht aus meiner Hose nehmen und auf den Boden legen.“

Ein schockierender Fund

Diese Botschaft erreichte die Kahan-Fans nicht ohne Kontext: Bei einem Konzert seiner Tour in Philadelphia fanden Gäste verdächtige braune Hinterlassenschaften auf dem Boden, zwischen Stühlen nahe der Bühne. Ein TikTok-Video des Fundes schockte viele Konzertgänger:innen und hinterließ sie zutiefst verstört.

Auch der Sänger war über das Video gestolpert. Auf X reagierte er in seinem üblichen humorvollen Ton: „Ich habe mir so oft in die Hose gemacht wie jeder andere 29-Jährige, aber ihr müsst verstehen, dass da draußen ein Venue-Arbeiter ist, der einen 1000-Yard-Blick hat, nachdem er sich damit auseinandersetzen musste.“

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Neben erschüttertem Personal verließen auch einige Fans den Abend mit Bildern im Kopf, die sich für immer einprägen dürften. Mehrere Gäste, die im selben Bereich standen, in dem das Video entstand, berichteten, sie hätten den Vorfall live miterlebt: Eine Frau habe, nachdem sie sich in ihre Hose erleichtert hatte, die Beweismittel über dem Boden ausgeschüttet und versucht, sie unter den Stühlen zu verbergen. Beobachter:innen gehen nicht von einem medizinischen Notfall aus.

Wenig später sprach verständigte Security die Dame an. Sie verließ daraufhin den Bereich.

Eine Erinnerung an soziale Regeln

Bei seinem Konzert in Toronto erinnerte Noah Kahan seine Fans daher nochmals an die sozialen Regeln, die mit einer Veranstaltung im öffentlichen Raum einhergehen: „Regel Nummer zwei – abgesehen davon, sich buchstäblich nicht gegenseitig umzubringen – ist: Scheißt nicht auf den Boden.“ Hoffentlich verinnerlichen alle diese Faustregel.

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Der Folk-Rock-Sänger nimmt den Vorfall doch offensichtlich mit Humor. In seiner Bühnenshow baute er einen Fake-Anruf mit dem „Nationalen Zentrum für Reizdarm, Colitis und Durchfall“ ein: „Einer von vier Erwachsenen leidet unter Reizdarm? Das tut mir leid! Scheißt so viel wie ihr wollt!“

Nicht der erste Vorfall

Erst kürzlich machte Olivia Rodrigo öffentlich, dass manche ihrer Fans in Windeln in den ersten Reihen stehen, um ohne Toilettenpause durch den Abend zu kommen – eine Erfahrung, die sie nach eigener Aussage auch von der Bühne aus riechen könne.

Die Hemmungslosigkeit, in die Super-Fans verfallen, um jede Sekunde mit ihren Stars erleben zu können, scheint neue Ausmaße anzunehmen. Eine der Zeuginnen des Konzert-Vorfalls bat Kahan auf TikTok, signierte Windeln anzubieten.