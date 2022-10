Klitschko ist empört über Bohlen: „Ist dir egal, wenn Menschen sterben?“

Vitali Klitschko antwortete am 12. Oktober auf einige Sätze von Dieter Bohlen, die der Ende August bei der „The Founder Summit 2022“, organisiert von der „Entrepreneur University“ in Neu-Isenburg, in Wiesbaden gesagt haben soll und die gerade viral gehen.

Bohlen regte sich über die aktuelle Regierung und deren Sanktionen in Bezug auf den Ukraine-Krieg auf. Er ist der Meinung: „Wenn die diese Sanktionen nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, dann bräuchten die Leute nicht diesen ganzen Firlefanz machen. Jetzt müssen wir frieren.“

Klitschko erwiderte darauf mit einem ausführlichen Tweet: „Ist dir, Dieter Bohlen, es egal, wenn bei uns Menschen sterben? Ist dir egal, das Putin unser Land mit Raketen zerstören will? Ist dir egal, dass wir einen Genozid gegen alles Ukrainische erleben?“

Seinen gesamten Tweet mitsamt der Aussage von Bohlen seht ihr hier:

„Moralisch verkommen“

Nicht nur der ukrainische Politiker, Bürgermeister von Kiew und ehemalige Profiboxer meldete sich zu Wort. Auch Saskia Esken von der SPD äußerte am Mittwoch (12.10.) ihre Meinung in einem Tweet. Die Vorsitzende der SPD schrieb: „Wie moralisch verkommen muss man sein, für einen billigen Applaus diesen entsetzlichen Krieg auszublenden, die Angst und das Leid und den Tod, die er verursacht? Und sich über das Frieren „und all den Firlefanz“ zu beklagen, das ihn als Superreichen doch ohnehin nicht trifft?“

Wie moralisch verkommen muss man sein, für einen billigen Applaus diesen entsetzlichen Krieg auszublenden, die Angst und das Leid und den Tod, die er verursacht? Und sich über das Frieren „und all den Firlefanz“ zu beklagen, das ihn als Superreichen doch ohnehin nicht trifft? https://t.co/5MgMikefhq — Saskia Esken (@EskenSaskia) October 12, 2022

Ferner behauptete Dieter Bohlen unter anderem, die „ganze Führungsriege der Grünen“ habe „keinen Berufsabschluss oder irgendwas“.