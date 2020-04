Knallbunt: Hinds veröffentlichen neue Single „Just Like Kids (Miau)“

Das wird Dich auch interessieren





Zuletzt gab es nicht gerade tolle Neuigkeiten von Hinds. Der Veröffentlichungstermin ihrer dritten Platte THE PRETTIEST CURSE musste vom 3. April auf den 5. Juni 2020 verschoben werden. Die Tourpläne von Carlotta Cosials, Ana Perrote, Ade Martin und Amber Grimbergen mussten außerdem aufgrund der Corona-Pandemie erst einmal auf den Herbst geschoben werden. Doch damit wir auch mal wieder etwas Positives von der Garage-Band aus Madrid hören, gibt es jetzt eine neue Single inklusive Video von Hinds. „Just Like Kids (Miau)“ heißt der Track und er ist verdammt gut. Der dazugehörige Clip besticht zudem durch Neunziger-Vibes, Fischaugenoptik und extrem leuchtende Farben.

Hier geht’s zum Video:

In der Pressemitteilung zum Single-Release heißt es über das Stück „Just Like Kids (Miau)“: „Der Song behandelt die Arien von Vorurteilen, die sich die Band immer wieder ausgesetzt sieht, seit ihr Aufmerksamkeit und Erfolg zuteil wurden. Da gibt es teils abstruseste Theorien mit denen machen Leute versuchen, den Erfolg der Band kleinzureden oder am Ende des Tages dann doch Männern zuzuschreiben. Die Band hat daraus ganz im eigenen Stil einen sarkastisch-bissigen Kommentar kreiert.“

Checkt hier ihre aktuellen Live-Termine:

Hinds live 2020 – hier sind die neuen Deutschlandtermine:

07.09. Berlin, Lido

08.09. München, Backstage Club

10.09. Hamburg, Molotow

Tickets gibt es hier sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hinds wurden 2011 in Madrid ursprünglich als Duo gegründet. Seitdem haben die Spanierinnen nicht nur zwei Mitglieder dazu gewonnen, sondern außerdem zwei Studioalben veröffentlicht und zahlreiche internationale Bühnen bespielt. Ihr Debütalbum, LEAVE ME ALONE, erschien 2016. Zwei Jahre später folgte mit I DON’T RUN ihre zweite LP, deren Slacker-Rock von ME-Autorin Julia Lorenz in ihrer Rezension mit viereinhalb von sechs Sternen belohnt wurde. Mit „Riding Solo“ gibt es bereits einen Vorgeschmack auf das kommende Album, THE PRETTIEST CURSE.