Hinter der Maske: Wie Fynn Kliemann zu einem der größten Hersteller für Corona-Mundschutz wurde

Via Instagram kündigte Fynn Kliemann sein Masken-Business an

Das Telefon klingelt eine Viertelstunde später als vereinbart. „Sorry, dass ich zu spät bin, ich fahre gerade Scheiße hin und her!“, brüllt Fynn Kliemann von seinem Radlader aus in die Leitung, im Hintergrund hört man dröhnendes Motorenrattern und Vogelgezwitscher. Es ist wenige Tage nach seinem Instagram-Posting, laut dem er mitten in der Corona-Krise zu einem der größten Hersteller für Schutzmasken in Europa aufgestiegen ist.

Normalerweise bietet Kliemann in seinem Online-Shop Merchandise oder seine Musik an – wie etwa 2018, als er darüber fast 100.000 Einheiten seines Debütalbums „nie“ exklusiv verkaufte. Nun reihen sich dort in das Angebot aus Beanie-Mützen, Gürteln und „Pennerbeuteln“ auch Schutzmasken ein, zu kaufen in kleinen Paketen bis zu Zehntausenden für den Großbedarf. 250.000 Stück lässt er inzwischen jede Woche in Fabriken in Serbien und Portugal produzieren – den Werken, in denen seine Firma Global Tactics normalerweise Merchandise für Clueso, Juju und sich selbst fertigen lässt. Kostenpunkt für den Kunden: 22 Euro pro Zehnerpack.

„Wir sind die günstigsten auf dem Markt! Weil wir halt auch nix daran verdienen“, sagt er, mittlerweile in seiner Wohnung angekommen, während er eine Tüte Chips aufreißt.

Fynn Kliemanns Unternehmung entsteht, während er eigentlich selbst alle Hände voll zu tun hat. Die Krise trifft auch ihn. Dutzende Projekte (es ist ausnahmsweise keine Floskel) müssen wegen Corona pausieren. Das Kliemannsland – sein Herzensprojekt – liegt weitestgehend still. Normalerweise pilgern Fans und Besucher*innen aus aller Welt auf seinen Heimwerkerhof und bleiben ein paar Tage, machen Fotos, arbeiten an aktuellen Bastlerprojekten mit. Jetzt halten dort nur noch eine Handvoll Leute das Gelände in Schuss. Am Anfang mussten sie einem Ultimatum zustimmen: entweder hierbleiben oder Freunde und Familie besuchen – beides geht nicht.

„Das haut schon richtig rein“, kommentiert Kliemann die Schließung seines Cafés auf dem Hof und einen geplanten, aber mittlerweile abgesagten Markt. Nun betritt er das Gelände selbst nicht mehr. Die Kommunikation mit den Leuten läuft über Videochat, obwohl sie nur vier Autominuten von seiner Wohnung entfernt sind.