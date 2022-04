Kollegah kündigt neues Album FREE SPIRIT für Sommer 2022 an

Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.

Kollegah im Huxleys am 11. Oktober 2019 in Berlin.

Viele Rapper*innen halten ihr Leben heutzutage in Vlogs fest, und Kollegah bildet da keine Ausnahme. In der aktuellen Folge „La Vida Bosshaft“ zeigt er sich unter anderem bei einem Boxkampf oder beim Bäume pflanzen in Bergisch Gladbach – und hält für seine Fans eine ganz besondere Information bereit. Empfehlung der Redaktion Kollegah: Karriereende nach JBG 4?

Eine der wichtigsten Botschaften des Videos ist die Ankündigung von Kollegahs neuem Album. Es kommt im Sommer heraus, nur diesmal ließ er es von Formel-1-Moderator Kai Ebel ankündigen. „Freunde, da ich weiss, dass ihr alle Freigeister seid, freut euch darauf, denn im Sommer kommt ein geiles Album. „Free Spirit“ – zufällig von diesem jungen Mann hier. Ich freu mich drauf, geht richtig ab“, sagte Ebel.

Allerdings geht es im Vlog nicht nur um Kollegahs kommendes Album „Free Spirit“. Es zeigt ihn auch beim Aufforsten in Bergisch Gladbach mit der Nachhaltigkeitsinitiative „Planted“. Zusammen mit anderen Helfer*innen pflanzt er, wie er sagt, noch am selben Tag 1000 Eichen, um dem Artensterben durch Wetterextreme oder Insektenplagen entgegenzuwirken.

Am Ende des Vlogs teilt Kollegah weitere Ausschnitte von einem Fotoshooting und kündigt auch darin neue Musik an. Er sagt: „Donnerstag auf Freitagnacht kommt die ganze Wahrheit auf den Tisch. Freut euch drauf.“

Auf Instagram schrieb der Rapper „Neues Jahr, neue Projekte.“