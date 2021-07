Kollegah: Karriereende nach JBG 4?

In dem Song „Eine Bruderschaft bleibt“ aus dem am 23.7. erschienenen Album ASOZIALER MAROKKANER von Farid Bang ist auch Kollegah zu hören. Dort deutet der Rapper an, nach dem Release von JUNG, BRUTAL, GUTAUSSEHEND 4 die Rap-Landschaft zu verlassen.

Dass JBG 4 überhaupt erscheint, stand zuletzt noch in den Sternen, so hieß es auf dem Outro von JBG 3, es bliebe bei einer Trilogie:

Hype kommt, Hype geht, doch eine Bruderschaft bleibt, eine Trilogie endet, doch eine Bruderschaft bleibt.

Im neuen Track „Eine Bruderschaft bleibt“ rappt Kollegah nun darüber, dass JBG 4 eines Tages kommen und er damit sein Karriereende einleiten werde.

Eines Tages JBG 4, kurz alle wegficken wie ne fucking Pornodiva, Und dann dankend abtreten wie mit Jordansneaker.

Das Album bietet einige Deutungen

Auf dem Track „Cali Weed Freestyle“ teast Farid Bang an, dass Sun Diego einen dritten Part in JBG 4 übernehmen wird.

Sie sagen es wird Zeit für JBG 4 (Ja) gute Idee, ich überleg es mir und glaub nicht, dass ein Rapper es überleben wird wenn Sun Diego den dritten Part übernehmen wird.

In einem Interview von „Strassensound“ mildert er allerdings die Aussage ab und sagt:

„Das ist ja erst mal eine These, ich sag ja: Stell dir mal vor wir machen JBG 4 und Sun Diego ist da. Das war meine Aussage. Was, wie, wo, wann, das weiß man noch nicht.

Auf demselben Album erwähnt er demnach einmal, dass JBG 4 eines Tages kommen werde und in einem weiteren Track, dass er darüber nachdenke. Es gibt keine offizielle Bestätigung der beiden Rapper, dass das Album JBG 4 überhaupt kommt, es lässt sich nur mutmaßen. Farid Bang widerspricht seinen Aussagen im Song, wer weiß also, ob Kollegah nicht doch noch weitere zehn Jahre Musik macht.

Für Fans heißt das erst mal aufatmen. Schließlich kommt vorher noch der Release von ZHT 5 im September.

Bisher haben Kollegah und Farid Bang drei Koop-Alben herausgebracht. Das erste JBG-Album wurde im Jahr 2009 releast, darauf folgte JBG 2 im Jahr 2013. Das (bisher) letzte Album JBG 3 im Jahr 2017 erreichte acht Tage vor der Veröffentlichung aufgrund von Vorbestellungen sogar Goldstatus.