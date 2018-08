Konzert gegen Fremdenhass: Casper und Marteria treten in Chemnitz auf

Casper und Marteria haben ein spontanes Gratiskonzert angekündigt. Die zwei Rapper werden am kommenden Montag am Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz auftreten – und damit genau dort, wo sich Deutschland seit einigen Tagen von seiner hässlichsten Seite zeigt.

Auf Twitter schrieb Casper am Dienstagabend: „MARTERIA UND ICH SPIELEN MONTAG AM KARL-MARX-KOPF IN CHEMNITZ! EINTRITT IST FREI. KOMMT ALLE!“

In Chemnitz „demonstrierten“ nach einem Aufruf der rechtspopulistischen Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ am Sonntag und Montag hunderte Menschen teilweise offenkundig faschistisch gegen eine angebliche Überfremdung des Landes. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei und den Gegendemonstranten. Einige Teilnehmer der als Mahnwache angekündigten Demonstration zeigten vor laufenden Kameras und auch für die Polizei gut sichtbar den Hitlergruß, tragen Nazi-Symbolik und Schlaghandschuhe, auf Plakaten standen dazu Sprüche wie „Wir sind bunt – bis es blutet“ und „(Kriminelle) Ausländer raus“. Exekutive und Staat schienen mit der Situation überfordert. Ein Polizeisprecher gab am Montagabend zu, dass mit so vielen Teilnehmern nicht gerechnet worden sei.

Auslöser für die Unruhen in Chemnitz war der Tod eines 35-jährigen Mannes aus Chemnitz nach einer Messerstecherei in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Herkunft der mutmaßlichen Täter – gegen einen Syrer und einen Iraker wurden Haftbefehle erlassen – wurde von einigen tatsächlich besorgten Bürgerinnen und Bürgern, Rechten, Rechtsradikalen und selbsterklärten Identitären als „Argument" instrumentalisiert, ihre Fremdenfeindlichkeit offen und medienwirksam zur Schau zur stellen.

