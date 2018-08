Comeback: Muff Potter kündigen Reunion-Tour 2019 an

So kündigte Nagel die neuen Tourtermine von Muff Potter auf Facebook an

Muff Potter haben neue Tourdaten für 2019 angekündigt. Nach fast zehnjähriger Auszeit wird die 1993 in Münster und Rheine gegründete und 2009 aufgelöste Punkrockband sieben Konzerte spielen. Dies gab Sänger und Gitarrist Nagel am Montag via Facebook bekannt.

Der gute alte Social-Media-Muffel Muff bat mich, folgende Durchsage zu machen: #muffpotter #live #201924.01. Köln,… Gepostet von Thorsten Nagelschmidt am Montag, 27. August 2018

Muff Potter live 2019 – die Termine:

24.01. Köln, Gloria

25.01. Hamburg, Markthalle

26.01. Berlin, Festsaal Kreuzberg

31.01. Leipzig, Conne Island

01.02. München, Hansa 39

02.02. Wiesbaden, Schlachthof

03.02. Münster, Skaters Palace

Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, dem 29.08.2018 um 10:00 Uhr.

Ein Video zu den Tourdaten, das Schlagzeuger Brami auf dem Maisfeld zeigt, folgte in der Zwischenzeit auch:

Muff Potter: Reunion deutete sich an – spätestens nach dem „Forstrock“ in Jamel 2018

Die Tourankündigung folgt zwei Tage nach Muff Potters Überraschungskonzert beim „Jamel rockt den Förster“-Festival 2018. Dort hatten ihr erstes Konzert in klassischer Besetzung seit fast zehn Jahren gespielt.

Auch interessant Muff Potter feiern Reunion beim „Jamel rockt den Förster“-Festival 2018 Bereits im Februar 2018 hatten Muff Potter ihre Live-Reunion gefeiert – zu Dreivierteln und vorerst einmalig. Im neuen Festsaal Kreuzberg in Berlin-Treptow standen am 22. Februar Nagel, Shredder und Brami das erste Mal seit über neun Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Gemeinsam spielten sie ein Bikini-Kill-Cover sowie die Muff-Potter-Songs „Take A Run At The Sun“ und „Auf der Bordsteinkante, nachts um halb 1“, Stagedive inklusive. Anders als in Jamel war Gitarrist Dennis Scheider damals noch nicht wieder mit dabei, er wurde von Felix Gebhard (Home Of The Lame) ersetzt. Die Mini-Reunion fand im Rahmen der Berliner Lesung von Thorsten Nagelschmidts neuem Roman „Der Abfall der Herzen“ statt.

Auch interessant Muff Potter haben nach fast 10 Jahren ihre Live-Reunion gefeiert – Zukunft ungewiss Der Anfang einer „richtigen“ Reunion von Muff Potter sollte der damalige Kurzauftritt aber nicht gewesen sein. Auf Nachfrage erklärt Nagelschmidt uns im März 2018: „Es gibt keine Reunionpläne, zumindest keine konkreten, auch wenn da jetzt natürlich dieser Elefant im Raum ist. Aber so richtig was dazu sagen kann ich eigentlich nicht …“ Ex-Gitarrist Scheider schloss eine Reunion zuletzt 2016 kategorisch aus. „Nein! Das war eine coole Zeit und eine gute Sache – aber alles hat auch eben seine Zeit“, sagte er im Interview mit GetAddicted.org.

Angry Pop Music

Auch interessant Als Zeichen gegen Rechts: Herbert Grönemeyer tritt als Überraschungsstar beim „Jamel rockt den Förster“-Festival auf Die Indie- und Punkrockband Muff Potter, die ihre Musik selbst stets als „angry pop music“ beschrieb, gab ihr Abschiedskonzert am 12. Dezember 2009 in ihrer Heimatstadt Münster. Sie veröffentlichten sieben gemeinsame Alben, zuletzt erschien 2009 GUTE AUSSICHT. Sänger Nagel hat seitdem drei Romane und einen Bild- und Textband veröffentlicht, Gitarrist Dennis Scheider wurde Produzent, gründete sein eigenes Label Richard Mohlmann Records und eine neue Band namens Hotel Schneider. Bassist Dominic „Shredder“ Laurenz betreibt einen Innenausbaubetrieb. Schlagzeuger Thorsten „Brami“ Brameier lebt als einziges Ex-Mitglied nicht in Berlin, wurde Fensterputzer, hat eine Familie gegründet, spielt wie Laurenz in verschiedenen Bands und Projekten mit und war 2014 Kandidat bei „Wer wird Millionär?“.

Ob auf die Reunion-Show in Jamel und die angekündigte Tour ein neues Album folgt, ist noch nicht bekannt.